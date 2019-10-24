Шахтер – Динамо: началась продажа билетов на топ-матч в Харькове

Донецкий "Шахтер" начал продажу билетов на матч против киевского "Динамо" в Харькове. Матч состоится 10 ноября.

Стоимость билетов на матч "Шахтер" – "Динамо" стартует от 50 гривен.

Приобрести их можно:

в кассах ОСК "Металлист" (ежедневно с 10:00 до 19:00);

онлайн на shakhtar.com;

в мобильном приложении Shakhtar Tickets (Google Play и App Store);

в сети терминалов Alfapay (все станции метро Харькова);

на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).

Читайте также: Директор "Арены Львов" рассказал о бешеном долге стадиона и других проблемах сооружения

Стоит напомнить, что это будет матч 14-го тура УПЛ. Игра на ОСК "Металлист" 10 ноября начнется в 17:00.

Это первая встреча Луиша Каштру и Алексея Михайличенко в рамках чемпионата Украины. Последний раз в Премьер-лиге команды встречались 10 августа в Киеве. "Шахтер" победил 2:1 благодаря голам Мораеса и Марлоса.