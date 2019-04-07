"Шахтер" – "Динамо": стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Украины
Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" назвали стартовые составы на матч 1/4 финала Кубка Украины, который состоится в Харькове.
Дончане сыграют по традиционной схеме 4:2:3:1 с Жуниором Мораесом в нападении.
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Шахтер: Андрей Пятов, Сергей Болбат, Сергей Кривцов, Давид Хочолава, Исмаили, Тарас Степаненко, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Тайсон, Марлос, Мораес.
Динамо: Денис Бойко, Томаш Кендзера, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Виталий Миколенко, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Денис Гармаш, Видклей, Виктор Цыганков, Беньямин Вербичи.
Поединок 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры, в 17:00.
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