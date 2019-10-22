Шахтер – Динамо (Загреб): стартовые составы на матч Лиги чемпионов
Донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо" объявило составы на матч Лиги чемпионов. Игра в Харькове начнется в 19:55.
"Шахтер" не слишком удивил составом. На игру против "Динамо" выйдут все самые сильные. Только стоит отметить, что этот матч Евгений Коноплянка начнет в основе.
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Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Тайсон, Коноплянка, Мораес.
Запасные: Шевченко, Хочолава, Антонио, Дентиньо, Соломон, Коваленко, Додо.
Динамо (Загреб): Ливакович, Стоянович, Теофиль-Катрен, Дилавер, Перич, Леовац, Ольмо, Адеми, Моро, Оршич, Гавранович.
Запасные: Загорац, Хайрович, Гояк, Шитум, Иванушец, Петкович, Кандзьор.
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