Донецкий "Шахтер" оказался среди клубов из топ-10 чемпионатов, которые не проиграли ни один матч на внутренней арене в новом сезоне. Дончане выиграли все 11 матчей в рамках чемпионата Украины.

В чемпионате Украины завершился первый круг, который состоял из 11 туров. "Горняки" выиграли все матчи с разницей забитых и пропущенных +30.

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Без потерь в топ-10 чемпионатах Европы не идет больше ни один клуб. И только семь команд не терпели поражений на внутренней арене.

В частности ,это "Ливерпуль" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Вольфсбург" (Германия), "Фамаликан", "Боавишта" (обе Португалия), "Брюгге" (Бельгия) и "Аякс" (Нидерланды).

Среди команд, которые не проиграли ни один матч в новом сезоне в разных турнирах, только четыре клуба: "Ювентус", "Брюгге", "Аякс" и "Вольфсбург".

"Шахтер" в новом сезоне проиграл два матча. В Суперкубке Украины "горняки" проиграли "Динамо", а в Лиге чемпионов уступили "Манчестер Сити".