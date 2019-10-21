"Шахтер" – единственный клуб из топ-лиг Европы, который выиграл все матчи в новом сезоне
Донецкий "Шахтер" оказался среди клубов из топ-10 чемпионатов, которые не проиграли ни один матч на внутренней арене в новом сезоне. Дончане выиграли все 11 матчей в рамках чемпионата Украины.
В чемпионате Украины завершился первый круг, который состоял из 11 туров. "Горняки" выиграли все матчи с разницей забитых и пропущенных +30.
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Без потерь в топ-10 чемпионатах Европы не идет больше ни один клуб. И только семь команд не терпели поражений на внутренней арене.
В частности ,это "Ливерпуль" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Вольфсбург" (Германия), "Фамаликан", "Боавишта" (обе Португалия), "Брюгге" (Бельгия) и "Аякс" (Нидерланды).
Среди команд, которые не проиграли ни один матч в новом сезоне в разных турнирах, только четыре клуба: "Ювентус", "Брюгге", "Аякс" и "Вольфсбург".
"Шахтер" в новом сезоне проиграл два матча. В Суперкубке Украины "горняки" проиграли "Динамо", а в Лиге чемпионов уступили "Манчестер Сити".