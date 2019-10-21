"Шахтер" – единственный клуб из топ-лиг Европы, который выиграл все матчи в новом сезоне

14 Читати новину українською
"Шахтер" – единственный клуб из топ-лиг Европы, который выиграл все матчи в новом сезоне
"Шахтер" – единственный клуб из топ-лиг Европы, который выиграл все матчи в новом сезоне / shakhtar.com

Донецкий "Шахтер" оказался среди клубов из топ-10 чемпионатов, которые не проиграли ни один матч на внутренней арене в новом сезоне. Дончане выиграли все 11 матчей в рамках чемпионата Украины.

В чемпионате Украины завершился первый круг, который состоял из 11 туров. "Горняки" выиграли все матчи с разницей забитых и пропущенных +30.

Читайте также: "Шахтер" совершил громкий трансфер

Без потерь в топ-10 чемпионатах Европы не идет больше ни один клуб. И только семь команд не терпели поражений на внутренней арене.

В частности ,это "Ливерпуль" (Англия), "Ювентус" (Италия), "Вольфсбург" (Германия), "Фамаликан", "Боавишта" (обе Португалия), "Брюгге" (Бельгия) и "Аякс" (Нидерланды).

Среди команд, которые не проиграли ни один матч в новом сезоне в разных турнирах, только четыре клуба: "Ювентус", "Брюгге", "Аякс" и "Вольфсбург".

"Шахтер" в новом сезоне проиграл два матча. В Суперкубке Украины "горняки" проиграли "Динамо", а в Лиге чемпионов уступили "Манчестер Сити".

blog_ava
Как приготовить шарлотку: быстрый рецепт приготовления вкусного десерта
сегодня
8502
Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Новости Спорта Шахтер Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Хор имени Веревки: от исполнения гимна Украины на матче сборной до скандала с "Кварталом 95"
сегодня 11:55 Хор имени Веревки: от исполнения гимна Украины на матче сборной до скандала с "Кварталом 95"
Ігор Саджениця 142
Через полчаса после того, как мы уехали, заработал снайпер, – Вирастюк о поездке на передовую
сегодня 11:16 Через полчаса после того, как мы уехали, заработал снайпер, – Вирастюк о поездке на передовую
Ігор Саджениця 307
"Ливерпуль" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в игре со скандальным судейством: видео
сегодня 10:03 "Ливерпуль" вырвал ничью у "Манчестер Юнайтед" в игре со скандальным судейством: видео
Михайло Гема 371
"Шальке" проиграл "Хоффенхайму", "Боруссия" Д выиграла дерби: результаты 8 тура Бундеслиги
20 октября 21:02 "Шальке" проиграл "Хоффенхайму", "Боруссия" Д выиграла дерби: результаты 8 тура Бундеслиги
Ігор Саджениця 123
Маррей выиграл титул ATP после протезирования бедра, он почти 3 часа бился с Вавринкой
20 октября 20:53 Маррей выиграл титул ATP после протезирования бедра, он почти 3 часа бился с Вавринкой
Михайло Гема 62
Новости
Больше новостей
Залиште відгук