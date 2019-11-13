Шахтер – Ювентус: билеты на решающий матч Лиги чемпионов поступили в продажу

69 Читати новину українською
Шахтар – Аталанта квитки на матч
Шахтар – Аталанта квитки на матч

В среду, 11 декабря, донецкий "Шахтер" дома сыграет с "Аталантой" в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Билеты на заключительную игру группового этапа Лиги чемпионов в Харькове появились в свободной продаже.

Читайте также: "Шахтер" вдесятером одолел "Динамо" в класико: травма Мораеса и расистские выкрики (видео)

Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов станет для "горняков" определяющим в борьбе за плей-офф и выход в еврокубковую весну. Первая встреча в Италии завершилась волевой победой "Шахтера" в компенсированное время (2:1).

Матч в Харькове состоится 11 декабря в 19:55. Цена билетов стартует со 100 гривен. Приобрести их можно в кассах ОСК "Металлист", а также онлайн.

blog_ava
Выходные в декабре 2019: сколько дней украинцы будут отдыхать
сегодня
4938
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Аталанта Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Почему украинские спортсмены остаются без необходимого обеспечения от государства
сегодня 14:20 Почему украинские спортсмены остаются без необходимого обеспечения от государства
Станіслав Безушко 36
Квалификация Евро-2020: календарь матчей и Турнирная таблица
сегодня 12:30 Квалификация Евро-2020: календарь матчей и Турнирная таблица
Юрій Семенюк 183
Лучший бомбардир в истории сборной Испании объявил о завершении карьеры
сегодня 12:11 Лучший бомбардир в истории сборной Испании объявил о завершении карьеры
Вісент Луїс 57
Фанаты "Альбасете" признали украинца Романа Зозулю лучшим игроком команды в октябре
сегодня 09:21 Фанаты "Альбасете" признали украинца Романа Зозулю лучшим игроком команды в октябре
Юрій Семенюк 69
"Барселона" презентовала патриотический комплект формы: видео
12 ноября 18:09 "Барселона" презентовала патриотический комплект формы: видео
Юрій Семенюк 72
Новости
Больше новостей
Залиште відгук