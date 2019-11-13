Шахтер – Ювентус: билеты на решающий матч Лиги чемпионов поступили в продажу

В среду, 11 декабря, донецкий "Шахтер" дома сыграет с "Аталантой" в решающем матче группового этапа Лиги чемпионов.

Билеты на заключительную игру группового этапа Лиги чемпионов в Харькове появились в свободной продаже.

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Поединок 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов станет для "горняков" определяющим в борьбе за плей-офф и выход в еврокубковую весну. Первая встреча в Италии завершилась волевой победой "Шахтера" в компенсированное время (2:1).

Матч в Харькове состоится 11 декабря в 19:55. Цена билетов стартует со 100 гривен. Приобрести их можно в кассах ОСК "Металлист", а также онлайн.