"Шахтер" – "Манчестер Сити": Тайсон и Зинченко выйдут в стартовом составе

61 Читати новину українською
Шахтер – Манчестер Сити стартовые составы
Шахтер – Манчестер Сити стартовые составы

В среду, 18 сентября, "Шахтер" и "Манчестер Сити" померяются силами в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.

Читайте также: Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Стартовые составы на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Манчестер Сити":

"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Марлос, Тайсон, Патрик, Соломон – Мораес;

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Марез, Стерлинг, Жезус.

Матч 1-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Манчестер Сити" начнется в 22:00 по киевскому времени.

blog_ava
О чем говорится в так называемой формуле Штайнмайера и почему о ней вспомнили
сегодня
2160
Теги: Шахтар – Манчестер Сити Манчестер Сити Новости Спорта Шахтер Лига чемпионов Футбол Спорт
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
сегодня 21:35 Шахтер – Манчестер Сити: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
327
Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
сегодня 14:19 Умер бывший футболист сборной Нидерландов и "Рейнджерс" Фернандо Риксен
125
"Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
сегодня 00:34 "Боруссия" и "Барселона" не сумели выявить сильнейшего в первом матче Лиги чемпионов
175
Полезные советы: как спать, чтобы похудеть?
17 сентября 22:20 Полезные советы: как спать, чтобы похудеть?
361
"Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
17 сентября 13:29 "Заря" несколько месяцев искала нового тренера у меня за спиной, – Юрий Вернидуб
295
Новости
Больше новостей
Залиште відгук