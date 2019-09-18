"Шахтер" – "Манчестер Сити": Тайсон и Зинченко выйдут в стартовом составе
В среду, 18 сентября, "Шахтер" и "Манчестер Сити" померяются силами в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Наставники команд определились со стартовыми составами на предстоящий поединок.
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Стартовые составы на матч Лиги чемпионов "Шахтер" – "Манчестер Сити":
"Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили – Степаненко – Марлос, Тайсон, Патрик, Соломон – Мораес;
"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер, Отаменди, Фернандиньо, Зинченко – Гюндоган, Родри, де Брюйне – Марез, Стерлинг, Жезус.
Матч 1-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" – "Манчестер Сити" начнется в 22:00 по киевскому времени.
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