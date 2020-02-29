"Шахтер" – "Вольфсбург": где купить билеты и какова цена
19 марта в Харькове состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между "Шахтером" и немецким "Вольфсбургом". Продажа билетов стартовала в субботу, 29 февраля.
Как информирует официальный сайт "Шахтера", реализация билетов будет проходить в два этапа.
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1-й этап (29 февраля с 12:00 – 1 марта). Приоритетная продажа для владельцев абонементов сезона 2019/20.
- Каждый владелец абонемента может приобрести до 4 билетов по специальному прмокоду со скидкой 20%.
- Воспользоваться приоритетным правом можно онлайн на shakhtar.com или в кассах ОСК "Металлист".
2-й этап (со 2 марта). Свободная продажа билетов:
- онлайн на shakhtar.com;
- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой).
Стоимость билетов
- Standard: 50, 70, 100, 150, 200 и 250 гривен;
- "Семейный сектор" – 100 гривен.
- VIP-категории
- SkyUp Club – 500 гривен;
- Club 1936 – 1500 гривен;
- Roof Club – 3000 гривен;
- Shakhtar Lounge – 3500 гривен.
Поединок "Шахтер" – "Вольфсбург" 19 марта начнется в 19:55. Первая игра между командами состоится 12 марта в Германии.
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