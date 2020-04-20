"Шахтер" – "Вольфсбург": появилась дата поединка Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" должен сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Поединок может состояться в начале августа.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, рестарт турнира состоится после того, как завершатся национальные чемпионаты.

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Перенесенные первые матчи 1/8 финала "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" предлагается провести 2-3 августа. Все ответные – 6-го августа.

Четвертьфиналы Лиги Европы запланированы на 10 и 13 августа, полуфиналы – на 17 и 20 августа, финал в Гданьске – на 27-е число.

УЕФА на этой неделе обсудит план восстановления розыгрыша Лиги Европы, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Шахтер" должен провести повторный матч против "Вольфсбурга" в Харькове. Первая встреча завершилась победой "горняков" на выезде со счетом 2:1.

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