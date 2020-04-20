"Шахтер" – "Вольфсбург": появилась дата поединка Лиги Европы
Донецкий "Шахтер" должен сыграть ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Вольфсбурга". Поединок может состояться в начале августа.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia, рестарт турнира состоится после того, как завершатся национальные чемпионаты.
Кстати Лига чемпионов: появилась дата возобновления матчей
Перенесенные первые матчи 1/8 финала "Севилья" – "Рома" и "Интер" – "Хетафе" предлагается провести 2-3 августа. Все ответные – 6-го августа.
Четвертьфиналы Лиги Европы запланированы на 10 и 13 августа, полуфиналы – на 17 и 20 августа, финал в Гданьске – на 27-е число.
УЕФА на этой неделе обсудит план восстановления розыгрыша Лиги Европы, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.
"Шахтер" должен провести повторный матч против "Вольфсбурга" в Харькове. Первая встреча завершилась победой "горняков" на выезде со счетом 2:1.
Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.
Читайте также
-
Пропал звездный футболист "Андерлехта": игрок не выходит на связь с конца мартасегодня , 10:55
-
Джокович выступил против обязательной вакцинации против коронавирусасегодня , 12:07
-
Нужна команда: Усик заговорил про переход в политикусегодня , 10:23
-
Будут проблемы: гендиректор "Шахтера" рассказал, как коронавирус ударит по УПЛсегодня , 11:43
-
Хачериди вляпался в скандал, Джошуа готов к бою с Усиком: главные новости спорта 19 апрелясегодня , 08:00