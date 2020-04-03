"Шахтер" – заслуженный чемпион, – президент "Динамо" о досрочном завершении УПЛ

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказался о судьбе нынешнего сезона в УПЛ.

Суркис считает, что УАФ могла бы поддерживать более тесный контакт с клубами в вопросе восстановления матчей.

Читайте также "Карпаты" и "Динамо" могут подать в суд из-за досрочного завершения УПЛ – журналист

Если бы спросили, то я бы первый поднял руку и сказал, что "Шахтер" – заслуженный чемпион по тем матчам, что мы сыграли между собой и по итогам 22 туров. "Шахтер" – первый, "Динамо" – второе, "Заря" – третья, "Десна" – четвертая, "Александрия" – 5-ая, а "Днепр-1" и "Мариуполь" играют переходные матчи. На этом бы остановились. А сейчас как это надо понимать? Сегодня я и "Карпаты" понимаю, которым за 9 туров можно спокойно спастись. Нас надо ставить в известность, нам ни одного документа за все время не прислали.

"Я готов доигрывать чемпионат даже без зрителей. Но это хоть будет по спортивному принципу. Сейчас такая ситуация, что каждая команда претендует на высокие места в первой шестерке", – сказал Суркис в интервью "Цыганик LIVE".

К слову, УПЛ после решения чемпионата Бельгии досрочно завершить сезон и не ждать возможности его восстановить, не рассматривает такую ​​возможность и хочет закончить чемпионат.

Что известно о паузе в украинском футболе

УАФ приостановила все футбольные соревнования в Украине из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Сроки возвращения украинского футбола пока неизвестны. Все украинские команды ушли на карантин.

В УПЛ осталось сыграть 9 туров и матчи плей-офф за еврокубки.

Также должны состояться матчи полуфинала Кубка Украины и финал в Тернополе.

Оставайтесь дома и следите за последними новостями спорта в нашем Twitter и Telegram.