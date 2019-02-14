Шахтер – Айнтрахт: анонс матча Лиги Европы

"Шахтер" 2019 год начинает еврокубковым матчем против "Айнтрахта". Встреча с немецкой командой состоится в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Все самое интересное про первый матч между командами в Харькове – в анонсе Спорт24.

Шахтер – Айнтрахт. Главное

Что: первый матч 1/16 финала Лиги Европы

Где: стадион "Металлист", Харьков

Когда: четверг, 14 февраля, 22:00

Трансляция: телеканалы "Футбол 2", сайт видеосервиса Oll.tv, текстовая трансляция на сайте 24 канала

Арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

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Перед матчем

"Шахтер" попал в Лигу Европы из Лиги чемпионов. До последнего "горняки" претендовали на попадание в плей-офф главного клубного европейского турнира. Между тем теперь вынужден бороться за трофей Лиги Европы.

"Айнтрахт" же выступал в Лиге Европы. И уверенно выиграл свою группу, где его соперниками были итальянский "Лацио", французский "Марсель" и кипрский "Аполлон". При этом немцы выиграли все шесть матчей в группе.

С чем "Шахтер" подходит к этому матчу

Зимнее межсезонье оказалось довольно сложным для "горняков". Команда потеряла центрального защитника Ярослава Ракицкого. Можно как угодно относиться к его переходу в российский "Зенит", но отвергать влияние игрока на команду и ее игру будет неправильно. Тем более, что как следует заменить его некому в "Шахтере". Иван Ордец из-за травмы пропустил почти все зимние сборы. Новичок команды Валерий Бондаренко тоже получил повреждение. И будет ли он готов к игре против "Айнтрахта" – остается под вопросом. Хотя тренер "Шахтера" Паулу Фонсека не видит в этом проблемы.

"Это правда, Ракицкий был очень важным элементом команды. В любом случае мы имеем решение. У нас достаточно игроков, поэтому я сейчас совсем не переживаю по этому поводу. Мы попытаемся найти ему замену. Например, завтра на этой позиции сыграет Давид Хочолава, и я надеюсь, он справится со своей работой", – заявил Фонсека на предматчевой пресс-конференции.

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Но это не единственные потери "Шахтера". Есть вероятность, что Дентиньо, Марлос и Тайсон могут не сыграть в этом матче. Первый тренируется по индивидуальной программе, двое других работают в общей группе, но после повреждений.

"Айнтрахт" перед матчем с "Шахтером": потери

Есть потери и у "Айнтрахте". Ади Хюттер не сможет рассчитывать сразу на нескольких игроков. Это новичок "орлов" Себастьян Роде, капитан команды Давид Абрахам, Родригеш де Соуза Лукас Торро и Бранимир Хргота. И если потеря последнего не является критической, так как, скорее всего, будет действовать тройка Алле – Ребич – Йович, то над отсутствием первых двоих главному тренеру придется очень потрудиться, чтобы заменить их.

Состояние команд

Для "Шахтера" этот матч станет первым официальным в 2019 году. до этого команда играла только товарищеские матчи на сборах. Поэтому пока неизвестно, как именно "горняки" сыграют, каково их состояние.

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Между тем "Айнтрахт" постоянно играет в чемпионате Германии. Но здесь результаты неоднозначны. За четыре матча в 2019 году команда выиграла только одну встречу – против "Фрайбурга". После этого последовали три ничьи – с "Вердером" и "РБ Лейпциг" на выезде, а также дортмундской "Боруссией" дома. Несмотря на это команда сохраняет пятое место в турнирной таблице. Хотя отставание от лидера – "Боруссии" из Дортмунда – составляет уже 17 очков.

Слово тренерам

"Эти нападающие [Йович – Алле – Ребич] заслуживают такой характеристики ["стадо бизонов"], поскольку являются очень сильными и важными для своей команды. На протяжении 29 матчей они забили 40 мячей и отдали 18 голевых передач. Это демонстрирует все их свойства. Однако, как тренер, я оцениваю не только линию атаки, а коллектив в целом. Следует признать, в 10 последних выездных матчах "Айнтрахт" потерпел лишь одно поражение. Клуб выиграл шесть поединков в группе с такими соперниками, как "Марсель" и "Лацио", поэтому франкфуртцы крепкие прежде всего как команда", – заявил перед матчем Фонсека.

Когда есть только две встречи, каждый гол может стать решающим. Мы прекрасно осознаем, что играем с командой топ-уровня, которую я бы поставил выше "Лацио" и "Марселя". Нам нужно не только попытаться забить гол, но и не пропустить. Это очень важно. Поэтому будем действовать по ситуации и постараемся пройти в следующий этап,

– заявил Ади Хюттер.

Стоит добавить, что тренер "Айнтрахта", когда был наставником швейцарского "Янг Бойз", в 2016 году сумел выбить именно "Шахтер" из плей-офф Лиги чемпионов. Это был дебютный сезон для Паулу Фонсеки во главе "Шахтера". В 2017 году Ади Хюттер с тем же "Янг Бойз" выбил из квалификации ЛЧ уже киевское "Динамо".

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Прогноз на матч

"Айнтрахт" имеет мощную атаку. Но не слишком уверенную защиту. То же самое можно сказать и о "Шахтере". Однако что касается последних – все зависит от того, примут ли участие в матче главные креативные игроки Тайсон и Марлос. Поэтому можно ожидать немалого количества голов. Есть вероятность результативной ничьей 2:2. Или же победы "Шахтера" с минимальной разницей 2:1 или 3:2.