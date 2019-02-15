"Шахтер" сыграл вничью с "Айнтрахтом", играя почти весь матч в меньшинстве

Донецкий "Шахтер" в первом матче в 2019 году встретился с немецким "Айнтрахтом". Матч 1/16 финала Лиги Европы в Харькове закончился в результативную ничью.

Шахтер – Айнтрахт 2:2

Голы: Марлос, 10 (пен), Тайсон, 67 – Хинтереггер, 7, Костич, 50

Удаление: Степаненко, 11 (Шахтер)

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Команды начали довольно активно. И поспособствовала этому ошибка двух игроков "Шахтера". Сначала Степаненко на 6-й минуте получил желтую карточку. После подачи со штрафного Хинтереггер пробил по воротам. Пятов отбил этот мяч, но после этого сделал нечто непонятное – своими руками втолкнул его в ворота. Так счет был открыт.

Но уже через три минуты "Шахтер" сравнял счет. "Горнякам" удалась одна из немногочисленных контратак, и Н'Дичка в собственной штрафной сфолил против соперника. Арбитр Энтони Тейлор без колебаний назначил пенальти, которое и реализовал Марлос.

Проходит еще минута – и "Шахтер" уже в меньшинстве. Степаненко получил вторую желтую карточку и покинул поле. Была 11-я минута матча.

После этого "Айнтрахт" начал давить на ворота соперника, то и дело убегая в быстрые контратаки. Но реализовать их не удавалось. Йович с Ребичем никак не могли пробить прицельно. Иногда и выручал Пятов.

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То, что не удалось партнерам, в начале второго тайма сделал Костич. Игрок "Айнтрахта" в касание переправил мяч в ворота, вновь выведя свою команду вперед.

Несмотря на то, что "Шахтер" играл в меньшинстве, на игре это не очень было видно. "Айнтрахт" не владел преимуществом, и "горняки" даже неоднократно беспокоили Траппа. Самый показательный момент – это когда Исмаили обыграл трех соперников перед их штрафной и опасно пробивал. Трапп спас.

Но не сумел спасти свою команду вратарь немецкой команды, когда пробивал Тайсон. Капитан "Шахтера" в касание пробивал после паса Мораеса.

Давление "Айнтрахта" на ворота "Шахтера" с каждым разом увеличивалось. И тот же Хинтереггер неоднократно мог оформить дубль. Но забить больше никому не удалось.

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Первый матч между "Шахтером" и "Айнтрахтом" закончился вничью. Теперь все решится через неделю – 21 февраля, во Франкфурте. Однако "горнякам" надо забивать на выезде и побеждать. Их также устроит и ничья, при условии, что они забьют три и больше голов. В случае счета 2:2 на команды ждет футбольная лотерея – серия послематчевых пенальти.