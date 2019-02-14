Шахтер – Айнтрахт: онлайн матча Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" стартует в 2019 году домашним матчем против немецкого "Айнтрахта". Это игра 1/16 финала Лиги Европы. Онлайн матча – на сайте Спорт24.

"Шахтер" в Лигу Европы попал из Лиги чемпионов, где не сумел пробиться в плей-офф главного турнира. Зато "Айнтрахт" выступал в Лиге Европы, где в своей группе выиграл все шесть матчей. При этом среди их соперников был итальянский "Лацио" и французский "Марсель".

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Игра "Шахтер" – "Айнтрахт" начнется в 22:00.