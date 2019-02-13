Шахтер – Айнтрахт прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

После вылета из Лиги чемпионов, донецкий "Шахтер" продолжит свои выступления в Лиге Европы. Уже в первом матче 2019 года соперником "горняков" стал немецкий "Айнтрахт". Букмекеры оценили шансы на победу украинского клуба как в этом матче, так и на проход в следующий раунд турнира.

Учитывая то, что первый матч происходит на поле "Шахтера", именно они являются фаворитами матча. Однако на выход в 1/8 финала Лиги Европы больше шансов имеют именно футболисты "Айнтрахта".

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В William Hill победа "Шахтера" в первом матче оценена в 2,25. На то, что победит "Айнтрахт" – 3,10. Ничейный результат по итогам этого матча – 3,40.

Зато на выход в следующий раунд "Шахтера" стоит коэффициент 2,20. На то, что дальше пройдет "Айнтрахт" – 1,61.

То, что "Шахтер" таки сможет победить в этом матче, в PariMatch оценили коэффициентом 2,33. Победа "Айнтрахта" в Харькове – 3,20. Ничья – те же 3,40.

Если рассматривать проход в 1/8 финала Лиги Европы, то шансы "Шахтера" – 2,05, "Айнтрахта" – 1,77.

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"Фаворит спорт" оценил шансы "Шахтера" коэффициентом 2,30. Шанс на победу их соперников – 3,20. Ничья – 3,40, как и в других букмекеров.

Проход "горняков" в следующий раунд – 2,22. На то, что в 1/8 финала Лиги Европы будет играть "Айнтрахт" – 1,70.

Матч "Шахтер" – "Айнтрахт" состоится в четверг, 14 февраля, в Харькове на стадионе "Металлист". Начало встречи в 22:00. Ответный матч – в немецком Франкфурте 21 февраля.