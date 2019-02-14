"Шахтер" и "Айнтрахт" обменялись голами: видео
Донецкий "Шахтер" и немецкий "Айнтрахт" уже отметились забитыми мячами в рамках 1/16 финала Лиги Европы.
Шахтер – Айнтрахт 1:1
Голы: Марлос, 10 (пен.) – Хинтереггер, 7
Удаление: Степаненко, 11 (Шахтер)
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Уже на 7 минуте немцы вышли вперед. Хинтереггер пробил головой и Пятов занес мяч в собственные ворота.
Видео гола Хинтереггера
Но за 3 минуты "горняки" отыгрались. Мораес заработал пенальти, который реализовал Марлос – 1:1.
Видео гола Марлоса
Источник: 24 Канал
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