"Шахтер" и "Айнтрахт" обменялись голами: видео

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Шахтер - Айнтрахт: видео голов, обзор матча Лиги Европы 2018/2019
Шахтер – Айнтрахт: видео голов матча

Донецкий "Шахтер" и немецкий "Айнтрахт" уже отметились забитыми мячами в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

Шахтер – Айнтрахт 1:1
Голы: Марлос, 10 (пен.) – Хинтереггер, 7

Удаление: Степаненко, 11 (Шахтер)

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Уже на 7 минуте немцы вышли вперед. Хинтереггер пробил головой и Пятов занес мяч в собственные ворота.

Видео гола Хинтереггера

 

Но за 3 минуты "горняки" отыгрались. Мораес заработал пенальти, который реализовал Марлос – 1:1.

Видео гола Марлоса

 

 

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Теги: Спорт Футбол Лига Европы Шахтер
Источник: 24 Канал
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