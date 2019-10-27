Шахтер – Александрия: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

В воскресенье, 27 октября, "Шахтер" в Харькове примет "Александрию" в рамках 12 тура чемпионата Украины. Посмотреть поединок можно онлайн и по телевидению.

Домашние матчи донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". В прямом эфире матч "Шахтер" – "Александрия" покажет первый из них. Начало трансляции в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

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Перед началом матча в 16:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Александрия" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Команды уже встречались в этом сезоне. Поединок на поле "Александрии" 31 июля завершился победой "Шахтера" со счетом 3:1. "Горняки" выиграли все 11 матчей в рамках чемпионата Украины.

"Александрия" одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и четыре раза проиграла.

Обзор матча "Шахтер" – "Александрия" и видео голов будут опубликованы на сайте Спорт24.