"Александрия" первой в сезоне отобрала очки у "Шахтера", арбитр удалил двух игроков: видео

27 октября "Шахтер" в центральном матче 12 тура чемпионата Украины встретились с "Александрией". "Горняки" впервые в сезоне потеряли очки.

Шахтер – Александрия 0:0

Исключения: Алан Патрик, 76 – Шастал, 84

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Обе команды в течение недели провели изнурительные поединки в еврокубках. "Шахтер" в Лиге чемпионов сыграл вничью с "Динамо" Загреб. В то же время "Александрия" во Франции разошлась миром с "Сент-Этьеном" в Лиге Европы. "Шахтер" имел на два дня больше отдыха, ведь сыграл свою игру еще во вторник.

Град моментов

Первый момент в матче возник у "Шахтера" на 11 минуте. Панькив успел среагировать на удар Мораеса в упор по центру. Добивание Коваленко уже было из офсайда. Через несколько минут вратарскую реакцию демонстрировал Пятов. Шастал головой переправлял мяч в левый угол после подачи справа. Вратарь сделал мегасейв.

На 16 минуте игры произошел спорный момент. После подачи с угла поля Хочолава в штрафной локтем ударил Довгого. Виталий Роман нарушения правил не увидел, поэтому не назначил пенальти. "Шахтер" продолжал давить. На 22 минуте Мораес выскочил один на один с Панькивом, но Юрий спас партнеров.

В середине тайма Степаненко неожиданно пробил издалека. Панькив парировал перед собой, а Мораес не смог переправить в правый угол с нескольких метров. Гости ответили очень остро. После хорошей комбинации мяч доставили направо Задераке. Тот сильно ударил в ближний угол, но Пятов отбил. Под конец тайма Марлос вывел на убойную позицию Тете. Тот пробил, но Панькив в этот вечер был феноменальный.

Боевая ничья

В начале второго тайма "Шахтер" не терял заряд и продолжал атаковать. На 51 минуте Исмаили с довольно острого угла метил в угол, однако очередной сейв совершил Панькив.

На 63 минуте Мораес получил очередной пас. Жуниор выбежал один на один с Панькивом, перехватив пас назад от игрока "Александрии". И вратарь гостей в очередной раз выручил партнеров.

Подвел "Шахтер" на 76 минуте Алан Патрик, который во втором тайме заменил Коваленко. Банада с нарушением правил отбирал мяч у бразильца. После этого Патрик ударил соперника и был сразу удален. Впрочем, гости не долго играли в большинстве. На 86 минуте вторую желтую карточку получил Шастал и был удален.

Хотя бы одного забитого гола болельщики так и не дождались, поэтому 0:0. "Александрия" стала первой командой, которая в этом сезоне чемпионата Украины отобрала очки у "Шахтера".

Шахтер – Александрия видеообзор первого тайма