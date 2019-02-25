Шахтер – Александрия: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

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Шахтер – Александрия: прогноз, ставки на матч УПЛ 2018/19
Шахтер – Александрия прогноз букмекеров

Донецкий "Шахтер" после вылета из Лиги Европы может полностью сосредоточиться на чемпионате Украины. Первую игру в 2019 году в рамках УПЛ "горняки" проведут против "Александрии", которая претендует на бронзовые награды.

"Александрия" Владимир Шарана стала настоящим открытием сезона 2018/2019. Команда из одноименного города неожиданно ведет борьбу за награды. Кроме того футболисты "Александрии" достойно играют с грандами. В частности, в активе команды победа над "Динамо" и "Зарей".

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Однако "желто-черные" могут попасть под раскаленную руку дончан, которые разгромно проиграли "Айнтрахту", и вылетели из Лиги Европы. У всех букмекеров нет сомнений, что "Шахтер" реабилитируется перед собственными фанатами именно в матче УПЛ.

Фаворит Спорт

Фаворит Спорт оценил шансы "Шахтера" одержать победу в Харькове коэффициентом 1,24. На победу подопечных Владимира Шарана коэффициент 13. На ничейный результат – 6.

Pari Match

В этой букмекерской конторе также считают, что "Шахтер" несомненно выиграет. На успех команды Паулу Фонсеки дают коэффициент 1,28. На победу гостей – 11. Ничья – 5,60.

Winline

В Winline дают на победу "горняков" скромный коэффициент 1,19, а на "Александрию" – 12. Последний раз команды расходились миром в мае 2017 года. На такой же результат, но в 2019 году Winline дает коэффициент 5,69.

Поединок 19-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Александрия" состоится 25 февраля в Харькове на стадионе ОСК "Металлист". Начало игры в 19:00.

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Теги: Футбол Спорт Шахтер Новости Спорта УПЛ ФК Александрия
Источник: 24 Канал
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