Сможет ли "Александрия" первой отобрать очки у "Шахтера": прогноз букмекеров на матч

В воскресенье, 27 октября, донецкий "Шахтер" начнет второй круг чемпионата Украины матчем против "Александрии". Букмекеры оценили, у какой команды больше шансов победить.

Шахтер – Александрия: прогноз

На неделе обе команды сыграли свои матчи в еврокубках. "Горняки" разошлись миром с "Динамо" Загреб, а "Александрия" поделила очки с "Сент-Этьеном". Больше времени на восстановление было именно у футболистов "Шахтера", которые провели свою игру на два дня раньше.

Впрочем, "Александрия" серьезный соперник, что доказала не только на европейской арене, но и на внутренней. В последнем туре подопечные Владимира Шарана были близки, чтобы отобрать очки у киевского "Динамо", но уступили.

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Прогноз Фаворит Спорт

"Шахтер" является явным фаворитом поединка, который состоится в Харькове. Победу подопечных Луиша Каштру букмекеры оценивают коэффициентом 1,19. А вот на победу команды Шарана специалисты "Фаворит Спорт" предлагают коэффициент 15,50.

Ничью в центральном матче 12 тура чемпионата Украины эксперты оценили коэффициентом 6,75. Букмекеры предлагают коэффициент 2,43 на то, что обе команды отметятся голами.

Прогноз Pari Match

Донецкий клуб выиграл все 11 матчей в рамках национального первенства, забив 36 голов. Поэтому вероятно, что "горняки" одержат результативную победу. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит и ТБ 2.5 – 1,71. Если же лидер чемпионата одолеет "Александрию" и ТМ 2.5 – коэффициент 3,60.

"Александрия" не может похвастаться забивным нападением и надежной обороной: 14 забитых голов при 13 пропущенных за 11 матчей. Коэффициент на то, что "черно-желтые" не проиграют и ТБ 2.5 – 12,0. Если же "Александрия" не проиграет и ТМ 2.5 – коэффициент 6,00.

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Прогноз 1xbet

Предыдущие две игры в Харькове, которые прошли между клубами, "Шахтер" выиграл со счетом 2:1 и 2:0. Коэффициент на то, что в матче будет зафиксирована победа дончан со счетом 2:1 – 8. Если же "горняки" победят с результатом 2:0 – коэффициент 6.

В 2017 году "Александрия" сенсационно нанесла "Шахтеру" поражение в Харькове со счетом 2:1. Коэффициент на то, что подопечные Владимира Шарана сумеют победить хозяев поля с таким же счетом – 34.