"Шахтер" обыграл "Александрию" и увеличил отрыв от "Динамо": видео

Донецкий "Шахтер" в центральном матче 28-го тура чемпионата Украины в Харькове победил "Александрию".

Шахтер – Александрия 2:1

Голы: Хочолава, 14, Мораес, 60 – Банада, 32

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Хотя "Динамо" не выиграло свой матч, "Шахтер" все равно в этом туре не имел шансов оформить чемпионство. В случае победы "горняков" разница между клубами за 4 тура до окончания чемпионата составляла бы 11 очков. Но "Шахтер" все равно стремится "надеть" золотые медали быстрее.

Дончане очень агрессивно начали матч против "Александрии" и на 4-й минуте были вознаграждены. Хочолава забил несколько курьезный гол после стандартного положения. Казалось, что ранний гол окрылит "горняков" и они возьмутся добивать гостей. Однако "желто-черные" оказались крепким орешком и практически больше не ошибались в первой половине игры.

В середине тайма команда Владимира Шарана переместила игру подальше от своих ворот и даже проводила позиционные атаки. Следствием стал гол Банады. Футболист "Александрии" сравнял счет в игре после углового. Гости прервали сумасшедшую серию "Шахтера" – 956 минут без пропущенных голов в УПЛ. Пропущенный гол активизировал подопечных Паулу Фонсеки, но голов в первом тайме больше не было.

Шахтер – Александрия – видео лучших моментов первого тайма

После перерыва "Шахтер" организовал серьезное давление на ворота "Александрии" и гости вынуждены были обороняться всем составом. Однако долго "желто-черные" держать счет равным не смогли. На 60 минуте вперед "горняков" вывел Жуниор Мораес. Нападающий забил головой после углового – 2:1.

После гола "Шахтер" не сбавлял обороты. "Горняки" контролировали ход игры и создали несколько хороших возможностей увеличить счет. Самыми активными были Исмаили, Тете и Тайсон. Однако им отличиться голом в этой игре не было суждено. В свою очередь мизерное количество возможностей было в "Александрии". На 79 минуте после углового опасно пробил Пономарь, но его удару не хватило точности.

В конце концов, "Шахтер" удержал минимальное преимущество и получил очередные три очка. Уже в следующем туре "Шахтер" может оформить третье подряд чемпионство, если победит "Зарю". "Александрия" продолжает уверенно удерживать третью строчку.

Шахтер – Александрия – видео лучших моментов второго тайма

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