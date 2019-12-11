Шахтер – Ювентус: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

"Шахтер" 11 декабря сыграет с "Аталантой" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Матчи Лиги чемпионов в Украине транслируют телеканалы "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на втором из них и покажут в прямом эфире матч пятого тура между "Шахтером" и "Аталантой". Трансляция начнется в 19:50, сам матч – в 19:55.

Читайте также: Шахтер – Ювентус: прогноз букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов

Перед началом матча на канале "Футбол 2" в прямом эфире выйдет программа "Ночь Лиги чемпионов". Она выходит в прямом эфире каждый игровой день Лиги Чемпионов до и после матчей. Как говорится в описании программы, в ней предусмотрены анализ матчей, прогнозы, комментарии экспертов и самые свежие интервью с места событий. Она выйдет в эфир в 18:45 и по окончании матча "Шахтер" – "Аталанта".

Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Аталанта" можно на сайте Oll.tv. И напомним, что доступ к трансляции требует регистрации и платный. Так, доступ к каналам "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) составляет 109 гривен в месяц. За 139 гривен в месяц можно оформить подписку "Суперспорт", куда входят оба канала "Футбол" и Setanta.

Смотреть матч "Шахтер" – "Аталанта" можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол+") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

Текстовую онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Аталанта" проведет и сайт Спорт24. Она будет доступна за час до начала матча.