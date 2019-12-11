Шахтер – Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер – Аталанта: онлайн / ФК "Шахтар"

Донецкий "Шахтер" играет матч группового этапа Лиги чемпионов против итальянской "Аталанты". Текстовая онлайн-трансляция матча 11 декабря – на сайте Спорт24.

Донецкий "Шахтер", в случае победы в этом матче, выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов. В плей-офф турнира может выйти и "Аталанта", если обыграет "горняков", а загребское "Динамо" не выиграет у "Манчестер Сити". Поэтому обе команды настроены на победу.

К слову: Шахтер-Аталанта: анонс матча Лиги чемпионов

Текстовая онлайн-трансляция матча "Шахтер" – "Аталанта"

 

 

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Теги: Спорт Футбол ФК Аталанта Шахтер Новости Спорта Лига чемпионов
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