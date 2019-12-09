Шахтер – Аталанта: прогноз букмекеров на решающий матч Лиги чемпионов

В среду, 11 декабря, донецкий "Шахтер" на домашнем поле будет принимать "Аталанту" в 6 раунде группового этапа Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы команд на победу в этом противостоянии.

Шахтар – Аталанта. Прогноз букмекеров

"Шахтер" в официальном матче встречался с "Аталантой" один раз – во втором туре Лиги чемпионов 2019/20. Тогда победу со счетом 2:1 одержала донецкая команда. После пяти туров группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер" занимает второе место в группе C и имеет в активе шесть очков. Соперник "горняков" с четырьмя пунктами находится на четвертом месте.

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В случае победы "горняки" обеспечат себе выступление в плей-офф турнира. Если матч завершится вничью, то донецкий клуб будет иметь шансы выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов и точно попадет в 1/16 финала Лиги Европы. В случае поражения "Шахтер" может остаться без еврокубковой весны.

Напомним, что матч "Шахтер" – "Аталанта" состоится в среду, 11 декабря. Начало встречи – в 19:55.

Прогноз Pari Match

Хотя "Шахтер" и играет на домашнем поле, но букмекеры равно оценивают шансы клубов на победу в этом матче – коэффициент на победу "Шахтера" 2,6. Выездная победа "Аталанты" оценена аналогичным коэффициентом. А вот ничья в матче – 3,70.

При этом можно поставить на то, что "Шахтер" или выиграет, или сыграет вничью с коэффициентом 1,53.

Прогноз MelBet

Этот букмекер дает тоже равный коэффициент на победу подопечных Луиша Каштру и Джана Пьеро Гасперини – по 2,55.

Относительно голов букмекеры ожидают в матче 2-3 забитые мяча. Коэффициент на "Тотал матча больше 2,5" – 1,56. А вот противоположная ставка на "Тотал матча меньше 2,5" оценена в 2,32.

Прогноз Marathon bet

Что касается времени, когда будет гол в матче, то больше шансов увидеть забитый мяч, по мнению букмекера, можно в промежутке с 76-й по 90 минуту. Поставить на это можно с коэффициентом 1,79. Что этого не произойдет – коэффициент 2,02.