Шахтер – Бенфика: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

Донецкий "Шахтер" после неудачной кампании в Лиге чемпионов продолжит еврокубковый сезон в Лиге Европы. Соперником "горняков" в 1/16 финала будет грозная лиссабонская "Бенфика". Анонс первого матча – читайте далее в материале.

Шахтер – Аталанта: главное

Что: матч 1/16 финала Лиги Европы

Где: Харьков, стадион "Металлист"

Когда: Четверг, 20 февраля, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 1", видеосервис Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24.

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Предыдущие встречи

Соперники встречались только на групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне 2007/08. Оба выиграли в гостях. "Шахтер" победил 1:0 в Лиссабоне, "Бенфика" – 2:1 в Донецке.

Ворота украинцев в обоих матчах защищал Андрей Пятов, который до сих пор выступает за "Шахтер". Никто из них не вышел в плей-офф. "Бенфика" заняла третье место, а "Шахтер" четвертое. Две первые позиции достались "Милану" с "Селтиком".

В девяти домашних матчах с португальскими клубами "Шахтер" по три раза победил, уступил и сыграл вничью. Две последние встречи остались за "горняками".

Оба раза они побеждали во Львове "Брагу" в рамках Лиги Европы. В матче 1/4 финала в сезоне 2015/16 выиграли 4:0, а на групповом этапе следующего розыгрыша победили 2:0. В обеих встречах отличился Виктор Коваленко. Тарас Степаненко забил во второй игре. На этот раз "Шахтер" впервые будет принимать португальский клуб в Харькове.

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"Бенфика" гостила в Украине пять раз – трижды увезла победу и дважды проиграла. Последний на сегодня визит завершился победой 2:0 над киевским "Динамо" на групповом этапе Лиги чемпионов 2016/17. Если считать домашние и гостевые встречи с украинскими клубами, то "Бенфика" выиграла четыре последних.

Что известно о "Бенфике"

В прошлом сезоне "Бенфика" в рекордный 37-й раз выиграла чемпионат Португалии. В результате "орлы" в десятый раз подряд получили путевку в групповой этап Лиги чемпионов, которая стала для них 15-й в целом.

На групповом этапе нынешней Лиги чемпионов "Бенфика" проиграла два стартовых матча – дома "СБ Лейпцигу" (1:2) и в гостях "Зениту" (1:3). Затем лиссабонцы обменялись домашними победами с "Лионом" и пропустили два мяча в концовке гостевой дуэли с "Лейпцигом" (2:2). Эта ничья означала, что "орлы" досрочно потеряли шансы на участие в 1/8 финала Лиги чемпионов.

В последнем туре "Бенфика" принимала "Зенит" и забила три мяча во втором тайме, пробившись в Лигу Европы.

В 1/16 финала турнира лиссабонцы еще не проигрывали, проведя уже пять противостояний. "Бенфика" на этой стадии обыгрывала "Герту", "Штутгарт", "Байер", ПАОК, "Галатасарай". Лиссабонцы не проиграли ни одного из десяти матчей 1/16 финала, четыре раза победив на выезде.

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"Бенфика" – финалист Лиги Европы в сезонах 2012/13 и 2013/14. Команда выиграла только три из последних 16 матчей за пределами Португалии (Н3 П10). Статистика "Бенфики" в гостевых поединках плей-офф Лиги Европы: В8 Н5 П5.

В какой форме "Шахтер"

На групповом этапе Лиги чемпионов "Шахтер" одержал одну победу и трижды сыграл вничью. В последней игре "горняки" проиграли "Аталанте" и не вышли в плей-офф Лиги чемпионов.

Если у "Бенфики" сезон в полном разгаре, то "Шахтер" последний официальный матч сыграл еще 14 декабря 2019 года. Во время зимних сборов в Турции "Шахтер" провел 9 товарищеских матчей, одержав 6 побед.

Также у "горняков" произошли кадровые изменения. На Лигу Европы дозаявлены 4 футболиста: Артем Бондаренко, Фернандо, Майкон, Александр Пихаленок. Зато выбыли из заявки Андрей Борячук, Богдан Бутко и Андрей Тотовицкий. Все трое покинули клуб.

У "Шахтера" матч пропустит Додо – футболист дисквалифицирован. Также не сыграет Манор Соломон, который получил травму.

Обзор матча "Шахтер" – "Бенфика" читайте на сайте Спорт24.