24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

"Шахтер" – "Бенфика": билеты поступили в продажу

9 Читати новину українською
"Шахтер" – "Бенфика": билеты поступили в продажу / 24 канал

20 февраля "Шахтер" примет португальский "Бенфика" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. С сегодняшнего дня болельщики могут приобрести билеты как онлайн, так и в кассах.

Матч в Харькове состоится на ОСК "Металлист" начнется в 19:55.

Читайте также: "Шахтер" заработал почти втрое больше "Динамо" в еврокубках – данные УЕФА

Где можно приобрести билеты

  • онлайн на shakhtar.com;
  • в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);
  • на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
  • в кассах ОСК "Металлист".

Цена билетов на матч "Шахтер" – "Бенфика" – от 50 гривен.

Обзор матча "Шахтер" – "Бенфика" читайте на сайте Спорт24.

Что приготовить на Старый Новый год: рецепты вкусных традиционных блюд
сегодня
23892
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Шахтер Лига Европы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 16:15 Фанаты "Райо Вальекано" устроили шествие с оскорблениями в адрес Зозули – видео
Вісент Луїс 83
10 января 17:31 Зимние трансферы 2020: онлайн
Юрій Семенюк 1047
сегодня 13:58 Как награждали украинку Харлан после победы над россиянкой в финале Кубка мира – видео
97
сегодня 11:07 ПСЖ и "Монако" устроили голевую перестрелку, забив шесть голов: видео
Ігор Саджениця 80
сегодня 09:46 "Ювентус" победил "Рому" и закрепился на первом месте в чемпионате Италии: видео
Ігор Саджениця 97
Новости
Больше новостей
Залиште відгук