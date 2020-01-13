"Шахтер" – "Бенфика": билеты поступили в продажу
20 февраля "Шахтер" примет португальский "Бенфика" в первом поединке 1/16 финала Лиги Европы. С сегодняшнего дня болельщики могут приобрести билеты как онлайн, так и в кассах.
Матч в Харькове состоится на ОСК "Металлист" начнется в 19:55.
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Где можно приобрести билеты
- онлайн на shakhtar.com;
- в мобильном приложении FC Shakhtar (Google Play и App Store);
- на сайтах-партнерах клуба internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и ticketsbox.com (билеты распечатать самостоятельно и взять с собой);
- в кассах ОСК "Металлист".
Цена билетов на матч "Шахтер" – "Бенфика" – от 50 гривен.
Обзор матча "Шахтер" – "Бенфика" читайте на сайте Спорт24.
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