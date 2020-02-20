"Шахтер" обыграл "Бенфику" в историческом матче Лиги Европы: две отменены гола из-за VAR – видео

20 февраля "Шахтер" на ОСК "Металлист" победил "Бенфику" в рамках 1/16 финала Лиги Европы – 2:1.

Шахтер – Бенфика 2:1

Голы: Алан Патрик, 56, Коваленко, 72 – Пицци, 66

Для "Шахтера" это был первый официальный матч в 2020 году. До этого команда сыграла только спарринги на сборах – в девяти матчах "горняки" шесть раз победили, дважды сыграли вничью и один раз проиграли. А "Бенфика" сыграла 10 официальных матчей с начала года.

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Исторический VAR, от которого пострадали украинцы

В первой половине матча "горняки" играли первым номером и имели по меньшей мере 3 случая, чтобы поразить ворота Влаходимоса Одиссеаса.

На 20-й минуте "Шахтер" все же забил, но вмешался VAR. Патрик разогнал контратаку "Шахтера" и, добежав до штрафной, отдал налево на Мораеса. После удара форварда голкипер отбил мяч на Марлоса, который мощно отправил сферу в ворота.

Однако радость дончан была преждевременной. Видео-ассистент подсказал главному арбитру матча Бобби Мэддену, что был офсайд, поэтому взятие ворот было отменено. Всего на 27 сантиметров впереди оказался футболист сборной Украины.



Офсайд Марлоса в матче с "Бенфикой" / Фото: Скриншот

Этот эпизод войдет в историю Лиги Европы, поскольку впервые в матчах плей-офф этого турнира был применен VAR. Напомним, что на групповом этапе эта технология была недоступна для арбитров. Правда, рефери использовали видеоповторы в финале прошлого розыгрыша ЛЕ "Арсенал" – "Челси" (1:4).

Мощный "Шахтер" и гол Патрика

На старте второй половины Тайсон выдал роскошный забег и пас в разрез, а Мораес пробил в голкипера.

На 51-й минуте вновь удача была на стороне гостей из Лиссабона. Исмаили пробил с левого угла вратарской соперника, мяч попал в перекладину, а Коваленко не смог сыграть на добивании. Шанс для "Шахтера"!

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Все же через 5 минут после перекладины мяч оказался в воротах "Бенфики" – Алан Патрик пробил из-за пределов штрафной точно в правый нижний угол, без шансов для гокипера. 1:0

Второй VAR и второй гол

На 62-й минуте произошел неприятный для "Шахтера" момент. Тавареш прошел Матвиенко, но не сумел протолкнуть мяч мимо Пятова. Серви вернул снаряд партнеру, и Тавареш нанес точный удар из пределов вратарской.

После этого гола арбитр Бобби Мэдден воспользовался VAR, чтобы определить был офсайд. После пристального просмотра VAR рефери указал на 11-метровый, оказалось Кривцов перед голом "Бенфики" сфолил. Пицци с 11-тиметровой отметки точно пробил в левый от себя угол, а Пятов упал в противоположный – 1:1.

Победное возмездие Коваленко

На 72-й минуте матча Виктор Коваленко все же вырвал победу для "Шахтера". Тайсон сумел завоевать мяч в Рубена Диаса на фланге, отдал пас на Мораеса, и уже нападающий от линии поля прострелил на Коваленко. Виктор пробил в касание, и на этот раз таки метко - 2:1.

Таким образом, "Шахтер" пропускает в этом поединке, но все же поедет на ответный матч с преимуществом в один гол. Вторая игра "Бенфики" с "Шахтером" состоится 27 февраля в Лиссабоне.

Шахтер – Бенфика видеообзор матча