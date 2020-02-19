Шахтер – Бенфика: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

20 февраля донецкий "Шахтер" примет португальскую "Бенфику" в 1/16 финала Лиги Европы. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Напомним, "горняки" остались единственными представителями Украины в еврокубках. Их соперник – действующий чемпион Португалии "Бенфика". Аналитики Parimatch дают дончанам неплохие шансы на победу в первом матче – 40% против 31% у португальцев (и 29% на ничью).

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Основное преимущество "Бенфики" в том, что она уже проводит официальные матчи, а в Украине чемпионат начнет весеннюю часть только на этой неделе. Правда, у "орлов" дела идут не лучшим образом. Хотя команда и лидирует в турнирной таблице, но она проиграла два последних матча ("Браге" 0:1 и "Порту" 2:3).

Что касается других пар, то выделить кого-то очень сложно. Практически везде ожидается серьезная борьба. Даже у "Аякса", полуфиналиста прошлого сезона Лиги чемпионов, только 36% от Parimatch на победу против 37% у "Хетафе", который почти 10 лет не играл в еврокубках.

"Манчестер Юнайтед" получил от экспертов Parimatch 38% на победу против 34% у "Брюгге". Впрочем, бельгийская команда более серьезный соперник, к тому же у британцев дела в последнее время идут не лучшим образом.

Так что выбор интересных матчей действительно большой, и болельщикам придется заморачиваться над тем, чтобы решить, что же смотреть в прямой трансляции.