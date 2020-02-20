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Шахтер – Бенфика: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

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Шахтер – Бенфика онлайн / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" в четверг, 20 февраля, играет первый матч 1/16 финала Лиги Европы против португальской "Бенфики". Начало матча в 19:55. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Для "Шахтера" это будет первый официальный матч в 2020 году. До этого команда сыграла спарринги на сборах – в девяти матчах "горняки" шесть раз победили, дважды сыграли вничью и один раз проиграли.

К слову: Шахтер – Бенфика: анонс матча 1/16 финала Лиги Европы

"Бенфика" сыграла 10 официальных матчей с начала года. При этом в первых семи матчах "орлы" победили, но в двух последних матчах чемпионата проиграли – на выезде главному конкуренту в чемпионате "Порту", а также дома "Браге". Однако команде пока удалось сохранить за собой первое место в чемпионате. Хотя преимущество над "Порту" сократилось до одного очка.

Относительно шансов команд, то букмекеры дают 40% на победу "Шахтера". Еще 31% – на победу "Бенфики".

Стартовые составы команда на матч

Шахтер: Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Патрик, Марлос, Коваленко, Тайсон, Мораес

Бенфика: Влаходимос, Тавареш, Диаш, Ферру, Гримальдо, Пицци, Флорентину, Таарабт, Серви, Шикинью, Сеферович

 

 

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Публикации Лига Европы Шахтер
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