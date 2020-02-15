"Шахтер" бесплатно подписал экс-игрока "Черноморца", которого выгнал Маркевич
21-летний экс-защитник одесского "Черноморца" Максим Войтиховский стал игроком донецкого "Шахтера".
"Горняки" уже внесли Войтиховского в заявку на украинскую Премьер-лигу по списку "Б". Максим является воспитанником академии "Днепра". За "Черноморец" выступал с 2018 года.
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Отметим, что Войтиховский в этом сезоне провел шесть матчей за "Черноморец" в Первой лиге, также в его активе один поединок в Кубке Украины.
Также Войтиховский был одним из лидеров молодежной команды "Черноморца" U-21 и в текущем сезоне в молодежном первенстве сыграл 24 матча, в которых забил 2 гола.
В ноябре 2019 года он не подошел новому наставнику Остапу Маркевичу, стал свободным агентом и таким образом перешел в стан "горняков" бесплатно.
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