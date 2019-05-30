"Шахтер" без проблем разгромил "Львов" на выезде: видео

Донецкий "Шахтер" не имел особых проблем в матче против "Львова", при этом обе команды вышли на этот матч в несколько необычных составах.

Львов – Шахтер 0:3

Голы: Дентиньо, 65, Степаненко, 78, Матвиенко, 86

"Шахтер" вышел на этот матч без ключевых игроков, которые уже отправились в отпуск. Не было Тайсона, Исмаили, Нема. Не сыграли и Пятов и Мораес (последний травмирован). Зато за "горняков" дебютировал Бондаренко, а Коваленко вышел с капитанской повязкой

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"Львов" тоже решил поэкспериментировать в, вероятно, последнем матче Богдана Блавацкого как главного тренера клуба. Особенно по линии защиты, где сыграл лишь один номинальный защитник.

Поэтому в первом тайме было много сумбура в действиях обеих команд. Но вся игра проходила на половине поля "Львова". Возможность забивать имели Коваленко, Сиприано, Дентиньо и другие. "Львов" на это ответил опасным ударом аж в середине тайма после ошибки защитников "Шахтера".

Все голы команды отложили на второй тайм. И все они влетели в ворота Сарнавского. Всего их было три, хотя "горняки" могли забивать вдвое больше.

Сначала Коваленко отдал пас на ход Соломону, а тот прострелил под удар Дентиньо.

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Второй гол забил Степаненко. Тете со стандарта навесил в штрафную. Мяч отлетел к Дентиньо, который сбросил под удар Степаненко. Тот пробил под перекладину, и Сарнавский не сумел дотянуться до мяча.

Еще более мощный был удар Матвиенко, который забил третий гол. Дентиньо сбросил ему под удар из-за пределов штрафной. Защитник пробил под самую перекладину. Даже Сарнавский, который задел мяч, не сумел его отбить – мяч залетел под самую перекладину.

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"Шахтер" победил в матче, который ничего не решал. "Львов" же проиграл матч, и неизвестно, какое будущее ждет команду.