"Шахтер" близок к подписанию экс-звезды "Динамо"

Украинский защитник греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди ведет переговоры о переходе в донецкий "Шахтер".

Как сообщает Tribuna.com, трансфером 31-летнего украинца занимается агент футболиста Вадим Шаблий.

Читайте также: Смотрите также: "Динамо" упустило победу над "Зарей" и пустило луганчан в зону еврокубков: видео

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Евгений якобы перевозит вещи в Киев, поскольку сезон в Греции уже закончился. Беря во внимание то, что контракт Хачериди закончился, он стал свободным агентом и может достаться "горнякам" бесплатно.

"Шахтер" был близок к подписанию защитника еще в 2013 году, но тогда Хачериди переподписал контракт с "Динамо". Цвета киевского клуба Евгений защищал на протяжении 11 лет, где и заработал себе имя.

Игроком ПАОКа украинец стал в конце мая прошлого года, но не сыграл ни одного матча в 2019 году. ПАОК впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram