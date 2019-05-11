"Шахтер" близок к подписанию экс-звезды "Динамо"

117 Читати новину українською
Евгений Хачериди
Евгений Хачериди / twitter.com/tribunaua

Украинский защитник греческого клуба ПАОК Евгений Хачериди ведет переговоры о переходе в донецкий "Шахтер".

Как сообщает Tribuna.com, трансфером 31-летнего украинца занимается агент футболиста Вадим Шаблий.

Читайте также: Смотрите также: "Динамо" упустило победу над "Зарей" и пустило луганчан в зону еврокубков: видео

По информации источника, переговоры находятся на продвинутой стадии. Евгений якобы перевозит вещи в Киев, поскольку сезон в Греции уже закончился. Беря во внимание то, что контракт Хачериди закончился, он стал свободным агентом и может достаться "горнякам" бесплатно.

"Шахтер" был близок к подписанию защитника еще в 2013 году, но тогда Хачериди переподписал контракт с "Динамо". Цвета киевского клуба Евгений защищал на протяжении 11 лет, где и заработал себе имя.

Игроком ПАОКа украинец стал в конце мая прошлого года, но не сыграл ни одного матча в 2019 году. ПАОК впервые за 34 года стал чемпионом Греции.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

blog_ava
Враг Трампа в окружении Зеленского: адвокат президента США назвал имя
сегодня
798
Теги: Шахтер Трансферы Новости Спорта Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Германия разбила Великобританию на чемпионате мира по хоккею, Латвия победила Австрию: видео
сегодня 21:00 Германия разбила Великобританию на чемпионате мира по хоккею, Латвия победила Австрию: видео
28
"Манчестер Юнайтед" после провального сезона покинул звездный футболист
сегодня 14:23 "Манчестер Юнайтед" после провального сезона покинул звездный футболист
161
Фискальная служба усомнилась в честности деклараций Усика, Ломаченко и Свитолиной
10 мая 19:02 Фискальная служба усомнилась в честности деклараций Усика, Ломаченко и Свитолиной
218
Журналистка получила мощный удар в голову мячом во время прямой трансляции: видео
10 мая 14:22 Журналистка получила мощный удар в голову мячом во время прямой трансляции: видео
315
Усик может сразиться с Джошуа в декабре, – промоутер
10 мая 13:41 Усик может сразиться с Джошуа в декабре, – промоутер
73
Новости
Больше новостей
Залиште відгук