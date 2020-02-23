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Шахтер – Десна: где смотреть онлайн матч 19 тура УПЛ

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Шахтер – Десна: где смотреть / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" 23 февраля сыграет с черниговской "Десной" в 19 туре украинской Премьер-лиги. В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Домашние матчи донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч "Шахтер" – "Десна" покажет именно "Футбол 1". Начало трансляции в 16:55. Сам матч начнется в 17:00.

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Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Десна" легально можно на сайте Oll.tv. Но стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 16:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Результат и видео матча "Шахтер" – "Десна" смотрите на сайте Спорт24

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Шахтер Футбол Новости Спорта Спорт ФК Десна УПЛ
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