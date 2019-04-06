"Шахтер" и "Динамо" сыграют в Кубке Украины в 15-й раз: анонс на матч 1/4 финала

В воскресенье, 7 апреля, "Шахтер" и "Динамо" в Харькове разыграют путевку в полуфинал Кубка Украины. Это будет 15-я встреча команд в рамках турнира. Обо всем самом важном и интересном вокруг этого противостояния – на сайте Спорт24.

Шахтер – Динамо. Главное

Что: матч 1/4 финала кубка Украины

Где: Харьков, ОСК "Металлист"

Когда: воскресенье, 7 апреля, в 17:00

Трансляция: канал "Футбол 1", украинский легальный сервис интернет-телевидения OLL.TV, текстовая трансляция – Спорт24.

Интересные факты

До 2002 года они не пересекались в Кубке.

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Статистика при этом на стороне горняков, которые обыгрывали киевлян 9 раз и забивали почти вдвое больше, 23 гола против 12. Также "Шахтер" опережает "Динамо" и по количеству трофеев (12:11).

Что прогнозируют букмекеры

Статистика также говорит, что киевлянам удавалось обыграть "Шахтер" только в финале. Когда команды встречались на более ранних стадиях (а было это четыре раза), победа оставалась за горняками. Сейчас, накануне встречи, аналитики Parimatch дают "Шахтеру" 53% на победу в основное время (у "Динамо" 21% и на ничью 26%). Что же касается выхода в полуфинал, то здесь шансы 70/30 в пользу горняков.

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Конечно, здесь дело не только в хорошей статистике. Фактор домашнего поля тоже играет свою роль. "Шахтер" уже успел неплохо обустроиться в Харькове и, кстати, обыгрывал на стадионе "Металлист" "Динамо" в финале Кубка Украины два года назад. Стоит отметить, что на ближайший матч было продано более 17 тысяч билетов (стадион вмещает 40 тысяч зрителей).

Потери команды

Киевское "Динамо" и донецкий "Шахтер" имеют кадровые проблемы перед матчем 1/4 финала Кубка Украины, который состоится на выходных.

По словам наставника "горняков" Паулу Фонсеки, под вопросом участие в матче лидера команды Марлоса.

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Что касается игроков "Динамо", то полузащитник Виталий Буяльский могут пропустить четвертьфинальный матч. У хавбека якобы подозрения на простуду и поднялась температура.

Мотивация

Повышенный интерес к поединку не случаен, эти матчи принципиальны для обеих команд. А в данном случае победа будет практически означать успех во всем турнире. Ведь вряд ли кто-то из команд, оставшихся в турнире, сможет составить конкуренцию грандам. Не исключено, что мотивации в этой встрече будет больше у "Динамо". Все же киевляне не побеждали в Кубке Украины уже четыре года.

Поединок 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 7-го апреля, в Харькове. Матч примет стадион ОСК "Металлист". Начало игры в 17:00. Обзор матча и видео голов – на сайте Спорт24.