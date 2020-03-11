"Шахтер" – "Динамо": дата и время матча 24 тура УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24 тура Favbet Лиги сезона 2019/20 лет. В этом туре "Шахтер" сыграет домашний матч против "Динамо".
24-й тур состоится 21-22 марта. Откроется тур матч в Киеве в субботу, 21 марта, где "Колос" сыграет против "Десны". Начало в 14:00. Еще два матча в этот день состоятся в 17:00: "Александрия" – "Заря" и "Днепр-1" – "Олимпик".
Матч "Шахтер" – "Динамо" запланирован на воскресенье, 22 марта. Он начнется в 17:00 и закроет игровой день. До этого в 14:00 начнутся два других матча: "Ворскла" – "Львов" и "Карпаты" – "Мариуполь".
К слову Вторая часть УПЛ: календарь матчей и турнирная таблица
- Напомним, после 22-го тура УПЛ команды были разбиты на две шестерки согласно местам в турнирной таблице. Они будут играть в два круга в пределах своих шестерок – всего 10 матчей: пять дома и пять на выезде.
- Первая шестерка – "Шахтер", "Динамо", "Заря", "Десна", "Александрия" и "Колос" продолжат борьбу за чемпионство и места в еврокубках.
- Нижняя шестерка – "Днепр-1", "Мариуполь", "Львов", "Олимпик", "Ворскла" и "Карпаты" будут бороться за сохранение места в УПЛ.
- По итогам чемпионата 5-а, 6-а, 7-а и 8-я команды сыграют в плей-офф за право выступить в квалификации Лиги Европы. Однако если Кубок Украины выиграет одна из команд не из топ-4, то за это право сразятся 4-а, 5-а, 6-а и 7-а команды УПЛ.
- Плей-офф будет состоять из двух полуфиналов, где между собой сыграют 5 – я-8-я и 6-я – 7-я команды. Победители сыграют в финале. Матчи пройдут на поле тех команд, которые были выше в турнирной таблице.
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