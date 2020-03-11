"Шахтер" – "Динамо": дата и время матча 24 тура УПЛ

Дирекция УПЛ утвердила даты проведения и время начала матчей 24 тура Favbet Лиги сезона 2019/20 лет. В этом туре "Шахтер" сыграет домашний матч против "Динамо".

24-й тур состоится 21-22 марта. Откроется тур матч в Киеве в субботу, 21 марта, где "Колос" сыграет против "Десны". Начало в 14:00. Еще два матча в этот день состоятся в 17:00: "Александрия" – "Заря" и "Днепр-1" – "Олимпик".

Матч "Шахтер" – "Динамо" запланирован на воскресенье, 22 марта. Он начнется в 17:00 и закроет игровой день. До этого в 14:00 начнутся два других матча: "Ворскла" – "Львов" и "Карпаты" – "Мариуполь".

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