Шахтер – Динамо: где смотреть онлайн матч чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" встретятся в центральном матче 30-го тура чемпионата Украины. Посмотреть матч в Украине можно онлайн и по телевидению.

Домашние матчи "Шахтера" показывают в Украине по телеканалам "Футбол 1" и "Футбол 2". Именно на "Футбол 2" можно будет посмотреть поединок.

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Начало трансляции со стадиона – в 19:25. Сама игра начнется в 19:30. Также матчу будет предшествовать программа "Тур Online", в которой приглашенные эксперты оценят шансы команд на победу.

Смотреть онлайн "Шахтер" – "Динамо" можно и на сайте видеосервиса Oll.tv. Но стоит заметить, что доступ к трансляции требует регистрации на сайте. Кроме того, он платный. Можно оформить месячный абонемент за 89 гривен.

Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в среду, 22 мая. Начало матча – в 19:30. Видео голов и обзор – на сайте Спорт24.

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