"Шахтер", "Динамо" и "Александрия" узнали арбитров на матче в еврокубках

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Феликс Брих
Феликс Брих / GETTY IMAGES

Украинские клубы "Шахтер", "Динамо" и "Александрия" узнали арбитров на матчи в еврокубках. Четвертый тур Лиги чемпионов стартует 5 ноября, а Лиги Европы – 6-го.

Первым в бой вступит донецкий "Шахтер", который 6 ноября сыграет против "Динамо" Загреб. На матч назначена немецкая бригада арбитров во главе с Феликсом Брыхом.

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Ассистенты рефери: Марк Борш, Штефан Лупп, видеопомощник рефери-Кристиан Дингерт. Ассистент видеопомощника рефери-Марко Фритц.

На поединке между датским "Копенгагеном" и киевским "Динамо" в Лиге Европы будет работать судейская бригада из Венгрии во главе с 40-летним Тамашом Богнаром.

Ассистенты арбитра – Балаж Бузаш, Петер Кобор. Четвертый арбитр-Петер Солимоси.

Игру "Александрии" против "Сент-Этьена" в Лиге Европы будет обслуживать португальская бригада арбитров во главе с Жоау Пиньейру. Ассистенты рефери – Бруну Родригеш и Алвару Мешкиту. Четвертый рефери – Жорж Соуза.

"Динамо" и "Александрия" свои матчи проведут 7-го ноября.

Результаты украинских клубов в еврокубках читайте на сайте Спорт24.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Лига чемпионов Лига Европы ФК Александрия Динамо Шахтер
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