"Шахтер" и "Динамо" в матче с двумя удалениями сыграли в результативную ничью: видео

Донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" снова не смогли выявить сильнейшего. В 30-м туре чемпионата Украины команды разошлись миром в Харькове.

Шахтер – Динамо 1:1

Голи: Тете, 50 – Циганков, 36 (пен.)

Удаление: Хочолава, 63 – Шабанов, 45+1

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Для "Шахтера", который уже оформил чемпионство, так и для "Динамо", которое довольствовалось серебряными наградами, этот матч ничего не решал. Поэтому оба тренера выставили не всех основных игроков. В частности, в "Динамо" после травмы вернулся Артем Беседин, а травмированных Миколенко, Кадара и Буяльского заменили Сидклей, Шабанов и Андриевский соответственно. В стартовом составе "Шахтера" не вышел ни травмированный Мораес, ни Тайсон, ни даже Марлос. Их места заняли Кайоде, Соломон и Фернандо. Игру пропускали и Исмаили со Степаненко.

Оба клуба довольно вяло начали поединок. Первый удар был нанесен на 19 минуте Виктором Цыганковым. Футболист "Динамо" ударил в угол, но Андрей Пятов легко забрал мяч в руки. Через 10 минут активный прессинг "бело-синих" снова сработал. Цыганков обыгрался с Шепелевым и пробил. Но мяч полетел мимо ворот.

На поле было много борьбы, которая иногда выходила за пределы правил. За 36 минут арбитр раздал 5 желтых карточек. Одно из нарушений завершилось голом для хозяев. На 35 минуте Цыганков ворвался в штрафную "горняков". Там его сбил Фернандо и арбитр назначил пенальти. Виктор с отметки не промахнулся – 1:0.

"Шахтер" после пропущенного гола не побежал отыгрываться. Дончане контролировали мяч, но без заметного продвижения. В компенсированное время "Шахтер" пытался убежать в атаку. В частности, бежал Кайоде, которого рукой задержал Шабанов. Артем уже имел желтую карточку и арбитр показал футболисту "Динамо" еще один горчичник, который превратился на удаление.

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Сразу после перерыва "Шахтер" сровнял счет. "Горняки" перехватили мяч вблизи штрафной "Динамо". Кайоде вывел Тете на ударную позицию и тот без проблем переиграл Дениса Бойко – 1:1.

После забитого гола Тете снова пробивал в угол ворот, но на этот раз Бойко легко забрал мяч. Быстрый гол успокоил "Шахтер", который решил держать мяч, но не обострять игру.

"Динамо", почувствовав, что имеет шансы атаковать, побежал отыгрываться. В одной из атак партнеры вывели на ударную позицию Цыганкова. Виктор пробил мощно, но мяч попал в руку Хочолавы. Арбитр показал защитнику вторую желтую карточку и удалил с поля. Цыганков неудачно пробил очень опасный штрафной.

На 76-й минуте стопроцентный шанс забить гол не использовал Кайоде. Нападающий вышел один на один с Бойко и практически переиграл вратаря. Голкипера подстраховал Сергей Сидорчук. "Динамо" после того, как составы стали равными, больше проявляло инициативу в атаке. Впрочем, дончане грамотно оборонялись и не позволили киевлянам создать настоящую угрозу у своих ворот. А в компенсированное время сначала "Динамо" могло вырвать победу, если бы Цыганков попал из пределов штрафной. Впоследствии в пустые ворота не попал Тете. Таким образом, матч завершился результативной ничьей.

Видео голов и обзор матча Шахтер – Динамо