Шахтер – Динамо: анонс на топ-матч чемпионата Украины

В воскресенье, 10 ноября, состоится центральный матч второго круга УПЛ – "Шахтер" будет принимать "Динамо". Все, что следует знать об этом матче – в анонсе Спорт24

Шахтер – Динамо: главное

Что: матч 14-го тура УПЛ

Где: Харьков, стадион "Металлист"

Когда: воскресенье, 10 ноября, 17:00

Трансляция: телеканал "Футбол 1", видеосервис Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24.

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Чем важен этот матч

Всем. Это дерби между топ-клубами в Украине, где может быть только один победитель. Кроме того, это матч, где обе команды будут стремиться взять реванш. "Шахтер" – за недавнее поражение в Кубке Украины. "Динамо" – за домашнее поражение в первом круге.

После 13 тура "горняки" опережают соперника на 10 очков. В случае победы отрыв возрастет до 13 очков, что существенно прибавит шансов дончанам снова стать чемпионами Украины, и только обострит борьбу за второе место. Победа "Динамо" же вернет хоть какую-то интригу в борьбе за чемпионство.

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Перед игрой

Не обошлось без потерь. В обеих командах есть дисквалифицированы на эту игру. За "Шахтер" точно не сыграет Алан Патрик, а за "Динамо" – Сергей Сидорчук. Не попали в заявку на матч "горняки" Евгений Коноплянка и Манор Соломон.

А что говорят букмекеры

Они предпочитают подопечным Луиша Каштру – 57% на победу "Шахтера". В "Динамо" на победу лишь 20% и 23% на ничью.

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