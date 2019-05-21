Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч чемпионата Украины

"Шахтер" уже стал чемпионом Украины, а потому матч против "Динамо" не имеет никакого турнирного значения. Однако для обеих команд игра является чрезвычайно принципиальной с точки зрения исторического противостояния. Букмекеры оценили, у которого из клубов больше шансов одержать победу в 30-м туре УПЛ.

Прогноз на матч Шахтар – Динамо

"Шахтер" в 29-м туре чемпионата Украины досрочно оформил 12-й чемпионский титул УПЛ. За три дня до того "горнякам" удалось выиграть Кубок Украины, а затем в третий раз подряд оформить "золотой дубль". Кроме того, "Шахтер" еще и опередил "Динамо" по количеству трофеев во времена независимой Украины. И в Харькове после матча с киевлянами донецкий клуб наградят золотыми медалями.

Очевидно, что "Динамо" стремится испортить праздник дончанам. "Динамо" третий год подряд финиширует вторым в чемпионате Украины и за все это время смогло завоевать только один трофей – Суперкубок Украины 2018 года. В предыдущей игре "бело-синие" обыграли "Мариуполь" и в хорошем настроении подходят к игре с "Шахтером".

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Прогноз Фаворит Спорт

В пяти последних матчах между собой "Динамо" и "Шахтер" одержали по две победы и однажды сыграли вничью. Коэффициент на то, что "Шахтер" победит киевлян в Харькове – 1,78. Если матч вновь завершится ничьей – 4,05. Победу "Динамо" в 30-м туре чемпионата Украины букмекеры оценили коэффициентом 4,15.

В трех из пяти поединков ни одной из команд не удавалось забить гол. Коэффициент на то, что в этом поединке оба коллектива отметятся забитыми мячами – 1,69. Если же им это не удастся – 2,09. Коэффициент на результативную ничью – 4,50. Безголевая ничья – 10,25.

Прогноз Pari Match

В основном "Шахтер" и "Динамо" одерживают победы в очных матчах с разницей в один гол. Коэффициент на победу "Шахтер" в один мяч – 3,60. Победу киевлян в один мяч букмекеры оценили в 5,60.

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Последний раз "Шахтер" побеждал "Динамо" с разницей в два гола еще в финале Кубка Украины 2018 года. Коэффициент на победу "горняков" в 2,5 мяча – 2,85. Победу "Динамо" с разницей в 2,5 мяча букмекеры оценили коэффициентом 7,10.

Прогноз 1xbet

Последняя игра между командами была сыграна в Киеве и завершилась ничьей 0:0. Если в этот раз матч снова завершится без голов – 11. Последнюю игру в Харькове в рамках УПЛ "Шахтер" выиграл 2:1. Коэффициент на этот исход в матче 30-го тура – 7,5.

В пяти последних матчах в Харькове "Динамо" трижды побеждало "горняков". Все матчи завершались минимальной победой 1:0. Коэффициент на этот результат – 13. В 2017 году команды сыграли очень результативный поединок, который завершился победой киевлян 2:3. Коэффициент на такой исход поединка – 46.

Поединок 30-го тура чемпионата Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится в Харькове в среду, 22 мая. Начало игры в 19:30.