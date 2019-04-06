Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на матч Кубка Украины

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Шахтер – Динамо: прогноз, ставки на матч Кубка Украины 2019
Шахтер – Динамо прогноз букмекеров

Жеребьевка четвертьфинала Кубка Украины подарила самое ожесточенное противостояние. "Шахтер" в Харькове примет "Динамо" и букмекеры оценили шансы команд пройти в полуфинал.

Сейчас "Шахтер" является рекордсменом по количеству побед в Кубке Украины – 12. В прошлом году "горняки" опередили "Динамо", которое имеет в своем активе 11 побед.

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Очевидно, что победитель этого матча, скорее всего, получит титул, и "бело-синие" точно не хотят позволить дончанами увеличить отрыв. Таким образом, болельщиков ждет очень ожесточенная борьба, которая присуща матчам между клубами.

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Последняя игра между командами состоялась в Харькове в рамках чемпионата Украины. Она прошла при определенном доминировании "Динамо", но победу одержали "горняки". На то, что "Шахтер" повторит успех, коэффициент 1.80. Если же основной матч закончится ничьей, то выигрыш увеличится на 3.90. Победу киевлян оценили коэффициентом 4.20.

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В последние два сезона "Шахтер" и "Динамо" непременно добирались до финала Кубка и дважды успех праздновали именно футболисты донецкого клуба. На то, что "Динамо" прервет печальную статистику и одержит победу, коэффициент 5.00. Победу "Шахтера" оценивают коэффициентом 1.80, а ничью в основное время - 3.80.

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"Динамо" Александра Хацкевича умеет побеждать "Шахтер" и доказало это в начале сезона, когда обыграло "горняков" в Суперкубке и чемпионате. Для киевлян Кубок едва ли не последний шанс завоевать трофей в этом году. На их победу в этом поединке 1xbet дает коэффициент 4,90. На то, что "Шахтер" победит киевлян и сыграет в очередном полуфинале – 1,81. Ничейный результат – 3,84.

Поединок 1/4 финала Кубка Украины "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 7-го апреля, в Харькове. Матч примет стадион ОСК "Металлист". Начало игры в 17:00.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Динамо Шахтер
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