Шахтер – Динамо: прогноз букмекеров на главный бой чемпионата

Донецкий "Шахтер" сыграет против киевского "Динамо" в воскресенье, 10 ноября. Букмекеры сделали свой прогноз на этот матч.

Шахтер – Динамо: прогноз

Это будет седьмой матч между этими командами в 2019 году. Они встречались в чемпионате, Суперкубке и Кубке Украины. Последний матч состоялся совсем недавно – 30 октября. Тогда в Киеве победили хозяева, выбив "Шахтер" из Кубка Украины.

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"Шахтер" в этом матче не только стремиться реванш. "Горняки" опережают соперников на 10 очков в турнирной таблице. Поэтому победа в этом матче можно похоронить интригу в борьбе за чемпионство (и обострить в бою за второе место). А вот победа "Динамо" даст возможность киевлянам приблизиться к сопернику и поквитаться за домашнюю победу в первом круге.

Однако букмекеры не очень верят в шансы "Динамо". Их победа оценена в 4,50. А вот победа "Шахтера" – 1,65.

Матч "Шахтер" – "Динамо" состоится в воскресенье, 10 ноября. Начало матча в 17:00. Онлайн-трансляция – на сайте Спорт24.

Прогноз 1xbet

В них победа "Шахтера" оценена в 1,76. Победа "Динамо" коэффициент 4,6. Более вероятная ничья в матче – 4,00.

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При этом букмекеры дают почти равные шансы на то, что обе забьют – 1,86. Что этого не будет – 2,03. Что до количества голов, то "тотал матча больше 2,5" получил коэффициент 1,85. В противоположность этому "тотал матча меньше 2,5" – 1,95.

Прогноз PariMatch

Их эксперты прогнозируют победу "Шахтера" с коэффициентом 1,75. Победа "Динамо" – 4,70. Ничья – 4,00.

При этом что касается количества голов, то букмекеры ожидают 2 или 3 метких удара – коэффициент на это 2,02. На то, что в матче будет забит один гол (или не будет забит вообще) – 3,65. 4 гола и больше в матче – 3,20. На то, что обе команды забьют – 1,86. Что этого не произойдет – 1,95.

На удаление в матче принимают коэффициент 2,25. Что в матче обойдется без красных карточек – 1,60.

Прогноз Favorit

Здесь букмекеры выставили коэффициент 1,73 на победу "Шахтера". Что "Динамо" таки выиграет – 4,35. Ничья в матче – 4,10.