Гармаш великолепным голом вывел "Динамо" вперед в матче с "Шахтером": видео
Киевское "Динамо" первым открыло счет в четвертьфинальном матче Кубка Украины против "Шахтера".
Шахтер – Динамо 0:1
Голы: Гармаш, 9
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Команды сумбурно начали матч и первая акцентированная атака завершилась голом. Миколенко прошел по левому флангу и прострелил в штрафную "горняков". В штрафной хозяев возник "пожар", который завершился дальним ударом Гармаша – 0:1.
Видео гола Гармаша
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