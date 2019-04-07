Гармаш великолепным голом вывел "Динамо" вперед в матче с "Шахтером": видео

Киевское "Динамо" первым открыло счет в четвертьфинальном матче Кубка Украины против "Шахтера".

Шахтер – Динамо 0:1

Голы: Гармаш, 9

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Команды сумбурно начали матч и первая акцентированная атака завершилась голом. Миколенко прошел по левому флангу и прострелил в штрафную "горняков". В штрафной хозяев возник "пожар", который завершился дальним ударом Гармаша – 0:1.

Видео гола Гармаша

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