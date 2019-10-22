Шахтер – Динамо Загреб: анонс матча Лиги чемпионов

Во вторник, 22 октября, "Шахтер" сыграет третий матч в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Соперником украинцев будет загребский клуб "Динамо".

Шахтер – Аталанта. Главное

Что: матч группового этапа Лиги чемпионов

Где: Харьков, ОСК "Металлист"

Когда: вторник, 22 октября, 19:55

Трансляция: канал "Футбол 1", Oll.tv, текстовая трансляция на сайте Спорт24

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Чем важен и интересен этот матч

После двух туров дончане и хорваты набрали по 3 очка. Дончане и загребцы нанесли поражение "Аталанте" и уступили "Манчестер Сити". "Аталанта", которая не набрала ни одного очка, следующие две игры проведет против лидера квартета "Манчестер Сити".

Итальянцам будет сложно рассчитывать на очки в матчах с англичанами. Следовательно, именно в противостоянии "Шахтера" и "Динамо", возможно, будет определено, кто же выйдет в плей-офф Лиги чемпионов со второго места группы C.

А что говорит статистика?

"Динамо" и "Шахтер" соревновались в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов сезона 2008/09. "Горняки" выиграли оба матча. Встреча в Донецке завершилась со счетом 2:0, а в Загребе гости победили 3:1.

Дарио Срна, который работает сейчас в тренерском штабе "Шахтера", забил первый гол в этом противостоянии. В воротах "горняков" в обоих матчах играл Андрей Пятов, который до сих пор основной голкипер "Шахтера".

Что стоит знать о Динамо Загреб

В сезоне 2018/19 "Динамо" стало чемпионом Хорватии – 13-й раз за 14 лет и 20-й раз в сумме. В этом сезоне команда Ненада Белицы стартовала в Лиге чемпионов со второго отборочного раунда, где уверенно победила грузинский "Сабуртало" 5:0 (2:0 в гостях, 3:0 дома). Следом был свергнут чемпион Венгрии "Ференцварош" (1:1 дома, 4:0 в гостях).

В раунде плей-офф "Динамо" положило на лопатки "Русенборг", выиграв 2:0 дома, а в Норвегии игра завершилась 1:1. "Динамо" никогда не побеждало в еврокубках клубы из чемпионата Украины (Н2 П8). Загребцы потерпели от них четыре поражения в пяти выездных встречах.

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Единственное исключение – ничья 1:1 с "Днепром" во втором круге Кубка УЕФА-2003/04, но в итоге хорваты все равно тогда проиграли с общим счетом 1:3. "Динамо" в седьмой раз принимает участие в групповой стадии Лиги чемпионов и делает это в пятый раз за девять сезонов. В плей-офф турнира команда не пробивалась ни разу.

Как команды подходят к этому матчу

Хет-трик 26-летнего Мислава Оршича позволил "Динамо" стартовать в группе с разгромной победы над "Аталантой" 4:0. Оршич стал первым футболистом из хорватского клуба, забившим три мяча в матче основной стадии Лиги чемпионов. Это была лишь пятая победа "Динамо" в 37 матчах групповой стадии Лиги чемпионов (Н5 П27).

Поражение во втором туре от "Манчестер Сити" со счетом 0:2 стало для динамовцев 13-м подряд в выездных матчах группового этапа Лиги чемпионов. Эта серия началась после ничьей 2:2 с "Олимпиком" 2 ноября 1999 года.

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В первом туре "Шахтер" уступил в Харькове "Манчестер Сити" 0:3, зато в следующей встрече одержал волевую победу на поле "Аталанты" 2:1. Решающий мяч на пятой компенсированной минуте забил Манор Соломон.

Победа в Италии стала для "Шахтера" лишь второй в последних девяти матчах Лиги чемпионов (Н3 П4). Несмотря на поражение в первом туре от "Сити", "горняки" проиграли только три из последних 19 домашних матчей в турнирах УЕФА (В11 Н5). Впрочем, они не выигрывали в последних пяти матчах и пропускали в последних десяти.