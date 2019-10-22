Шахтер – Динамо (Загреб): где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Шахтер – Динамо Загреб: где смотреть онлайн матч 22 октября 2019 – Лига чемпионов
Шахтер – Динамо (Загреб) смотреть онлайн матч Лиги чемпионов / ФК "Шахтер"

Во вторник, 22 октября, донецкий "Шахтер" сыграет против загребского "Динамо". Матч Лиги чемпионов можно будет посмотреть как на стадионе, так и по телевидению и онлайн.

Матч "Шахтер" – "Динамо" (Загреб) в Украине покажет канал "Футбол 1". Он единственный официальный транслятор в Украине матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы. Начало трансляции в 19:50, сам матч начнется в 19:55.

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Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Динамо" (Загреб) легально можно на сайте Oll.tv. Однако, стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации. Месячная подписка на каналы "Футбол 1" и "Футбол 2" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 89 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2" и Setanta Sport.

Смотреть матч "Шахтер" – "Динамо" (Загреб) можно и в разделе "Кинотеатр" (пакет "Футбол+") мобильного приложения TV+ от оператора lifecell. При этом трафик при просмотре видео бесплатный. Подключить пакет "Football 7" можно за 18 гривен на 7 дней.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Футбол Новости Спорта Спорт Шахтер Лига чемпионов
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