"Шахтер" и "Динамо" уже обменялись голами в Лиге чемпионов: видео
Донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо" обменялись забитыми голами в рамках третьего тура Лиги чемпионов. За "горняков" впервые в Лиге чемпионов отличился Евгений Коноплянка.
Шахтер – Динамо Загреб 1:1
Голы: Коноплянка, 16 – Ольмо, 25
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Марлос на фланге разобрался с соперником и отдал пас в центр штрафной за спины защитников. Туда уже вбегал Коноплянка. Евгений принял мяч и с острого угла пробил мимо голкипера – 1:0.
Видео гола Коноплянки
И меньше чем через 10 минут хорваты отыгрались. Оршич прострелил с правого фланга в штрафную "горняков". Ольмо сыграл на опережение и переправил мяч в сетку ворот – 1:0.
Видео гола Ольмо
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