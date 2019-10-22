"Шахтер" и "Динамо" уже обменялись голами в Лиге чемпионов: видео

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Шахтер – Динамо Загреб: обзор, счет, видео голов матча 22.10.2019 – Лига чемпионов
Шахтер – Динамо Загреб: результат матча и видео голов

Донецкий "Шахтер" и загребское "Динамо" обменялись забитыми голами в рамках третьего тура Лиги чемпионов. За "горняков" впервые в Лиге чемпионов отличился Евгений Коноплянка.

Шахтер – Динамо Загреб 1:1
Голы: Коноплянка, 16 – Ольмо, 25

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Марлос на фланге разобрался с соперником и отдал пас в центр штрафной за спины защитников. Туда уже вбегал Коноплянка. Евгений принял мяч и с острого угла пробил мимо голкипера – 1:0.

Видео гола Коноплянки

И меньше чем через 10 минут хорваты отыгрались. Оршич прострелил с правого фланга в штрафную "горняков". Ольмо сыграл на опережение и переправил мяч в сетку ворот – 1:0.

Видео гола Ольмо

 

 

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Шахтер – Динамо (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Шахтер Лига чемпионов Спорт Футбол
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