Шахтер – Динамо Загреб: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

Донецкий "Шахтер" во вторник, 22 октября, сыграет против загребского "Динамо" в матче Лиги чемпионов. Букмекеры оценили шансы каждой из команд на победу.

Шахтер – Динамо (Загреб). Прогноз

Донецкий "Шахтер" стремится выйти в 1/8 финала Лиги чемпионов. Для этого команде нужно побеждать дома загребское "Динамо" и набирать необходимые очки. Вероятность такого события не такая уж и малая. Букмекеры оценивают шансы "горняков" коэффициентом 1,73. Однако шансы их соперников не такие высокие – от 4,9 до 5,6.

К слову: Соперник "Шахтера" по Лиге чемпионов не выигрывает в гостях уже 16 матчей подряд

Тем более что "Шахтер" подходит к этому матчу в хорошем настроении. Перед тем в чемпионате Украины команда разгромила дома "Колос" 6:0. К игре готовятся все основные игроки, в том числе и Исмаили, который пропускал предыдущий матч.

Матч "Шахтер" – "Динамо" (Загреб) состоится во вторник, 22 октября. Начало встречи в 19:55.

Прогноз Favorit

Их эксперты оценивают победу "Шахтера" коэффициентом 1,73. На то, что загребское "Динамо" сделает сенсацию и победит – 5,00. Ничья в матче – 3,65.

Что касается количества голов, то ставка на "тотал матча больше 2,5" получила коэффициент 1,81. В то же время "тотал матча меньше 2,5" – 2,01.

Прогноз 1xbet

У них коэффициент на победу "Шахтера" 1,74. Победа их соперников – 5,6. Ничья – 3,7.

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Букмекеры ожидают, что зрители на трибунах увидят голы в каждом из таймов – 1,71 на то, что такое событие состоится. Что этого не произойдет – 2,11. Наибольший шанс отличиться имеет нападающий "оранжево-черных" Жуниор Мораес – 2,13 на его гол в этом матче.

Прогноз PariMatch

Букмекеры PariMatch дали наименьший коэффициент на победу загребского "Динамо" – всего 4,90. При этом что победа "Шахтера" – 1,73. Ничья – 3,90.