Шахтер – Динамо (Загреб): онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

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Шахтер – Динамо Загреб: смотреть онлайн матч 22 октября 2019 – Лига чемпионов
Шахтер – Динамо (Загреб) онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов / ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" принимает загребское "Динамо". Онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 22 октября – на сайте Спорт24.

Перед матчем обе команды занимают второе-третье место в турнирной таблице. И "Шахтер", и "Динамо" проиграли "Манчестер Сити", но обыграли "Аталанту". Поэтому именно этот матч может дать ответ на вопрос о том, кто из них больше заслуживает второе место в группе (после "МанСити").

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Матч "Шахтер" – "Динамо" (Загреб) начнется в 19:55. В Украине его покажет телеканал "Футбол 1". Также матчи можно посмотреть онлайн на сервисе oll.tv. Текстовая трансляция – на сайте Спорт24.

 

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Лига чемпионов Шахтер Футбол
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