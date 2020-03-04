Шахтер – Днепр-1: где смотреть онлайн матч УПЛ

4 марта в матче 21 тура тура УПЛ "Шахтер" примет "Днепр-1" на ОСК "Металлист". В Украине этот матч можно посмотреть по телевидению, а также онлайн.

Домашние матчи "Шахтера" в чемпионате Украины показывают телеканалы "Футбол 1/2/3". В прямом эфире матч "Шахтер" – "Днепр-1" покажет "Футбол 1". Начало трансляции в 18:55. Сам матч начнется в 19:00.

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Смотреть онлайн матч "Шахтер" – "Днепр-1" легально можно на сайте Oll.tv. И стоит отметить, что доступ к трансляции платный и требует регистрации.

Месячная подписка на каналы "Футбол 1/2/3" (в том числе в HD-качестве) обойдется в 109 гривен. Также можно оформить подписку "Суперспорт" за 139 гривен в месяц, куда входят каналы "Футбол 1/2/3" и Setanta Sport.

Перед началом матча в 18:30 на канале выйдет программа "Тур online". Она же будет транслироваться и после игры. Эксперты и гости студии до матча будут давать свои прогнозы, а после – разбирать сам матч.

Результат и видео матча "Шахтер" – "Днепр-1" смотрите на сайте Спорт24.