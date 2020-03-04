"Шахтер" разбил "Днепр-1" в чемпионате Украины: видео

"Шахтер" 4 марта в рамках 21 тура чемпионата Украины встречался с "Днепром-1". Игра в Харькове завершилась убедительной победой дончан.

Шахтер – Днепр-1 4:1

Голы: Кривцов, 4, Адамюк, 9 (авт), Тайсон, 19, Коноплянка, 23 – Супряга, 82

В предыдущем туре чемпионата Украины матчи обеих команд завершились неожиданными результатами. "Шахтер" в Полтаве сенсационно проиграл "Ворскле", а днепряне дома одолели "Динамо".

Таким образом, 4 марта "горняки" стремились реабилитироваться перед фанатами, а "Днепр-1" нанести поражение еще одному украинскому гранду.

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Ход матча

"Шахтер" уже на стартовых минутах дал понять гостям, что их ждет сложная игра. На 4 минуте после подачи с угла поля Кривцов выпрыгнул выше всех и прекрасным ударом головой попал точно в угол – 1:0.

Через 5 минут дончане закрепили преимущество. "Днепр-1" пропустил после розыгрыша углового. После первой фазы атаки гости смогли отбиться. Однако Коноплянка снова сделал навес в штрафную, где в сторону ворот пробил Мораес. Мяч в ворота переправил игрок днепрян Адамюк.

Через 10 минут на табло уже горело 3:0. Исмаили с левого фланга прострелил в штрафную на Мораеса. Нападающий отдал тонкий пас на Тайсона и тот в касание пробил в угол ворот.

Но на этом подопечные Луиша Каштру не остановились. На 23 минуте Тете ворвался в штрафную гостей и пробил. Юрчук отбил перед собой и Коноплянка легко переправил мяч в ворота.

До завершения первого тайма по острому моменту упустили Тайсон и Исмаили. Зато днепряне единственный момент имели на 44 минуте.

Хобленко, получив острый пас, убежал от Пятова и пробил, казалось, в пустые ворота. Однако Николай Матвиенко отработал до конца и ликвидировал угрозу.

После перерыва увеличивать счет должен был Майкон, но бразилец с выгодной позиции пробил выше ворот. В течение одной минуты Юрчук дважды выручил партнеров, отразив удары Тете и Тайсона.

На 81 минуте гости получили отличный шанс отыграть хотя бы один мяч. Назаренко нанес мощный удар слета, после чего мяч попал в руку Бондаря – пенальти. Удар с отметки четко выполнил Супряга.

На этом голы в матче закончились – уверенная победа "Шахтера". После этого матча "Шахтер" укрепил лидерство на верху турнирной таблицы. Зато "Днепр-1" окончательно потерял шансы пробиться в топ-6.

Шахтер – Днепр-1 видеообзор матча

Турнирная таблица УПЛ