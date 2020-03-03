Шахтер – Днепр-1: прогноз букмекеров на матч УПЛ

В среду, 4 марта, "Шахтер" на домашнем поле сыграет с "Днепром-1" в матче 21 тура УПЛ. Букмекеры оценили шансы команд на победу в противостоянии.

Шахтер – Днепр-1: прогноз

Команды подходят к матчу в разном настроении. "Шахтер" неожиданно проиграл "Ворскле" на выезде и прервал свою 48-матчевую беспроигрышную серию. Рано или поздно это должно было произойти, но точно никто не ждал, что прервет эту серию "Ворскла". Это первое поражение Луиша Каштру в УПЛ.

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Не менее неожиданным получился и предыдущий матч" Днепра-1", выигравшего дома у "Динамо". Встреча запомнилась жесткими решениями Екатерины Монзуль, которая на 6-й минуте удалила Буяльского, потом дала пенальти за нарушение на Русине, а потом удалила и Полевого у "Днепра-1". Все решения были приняты с помощью VAR, которая будет использована и в матче с "Шахтером".

Поединок первого круга в Днепре завершился победой "Шахтера" (2:0). Фаворитом предстоящего матча, конечно, является команда Луиша Каштру, однако днепряне тоже умеют делать сюрпризы – проверено "динамовцами".

Матч "Шахтер" – "Днепр-1" состоится в среду, 4 марта. Начало встречи – в 19:00

Шахтер – Днепр-1: что прогнозируют букмекеры

На победу "Шахтера" букмекеры дают коэффициент 1,15, на ничью – 7,90, а на победу "Днепра-1" – 19,00.

В матче ожидается 2-3 гола. В букмекерской конторе Parimatch на ставку "Тотал матча больше 3" можно поставить с коэфициентом 1,72. На "Тотал матча меньше 3" – коэффициент 2,12. Интересно, что "Индивидуальный тотал "Шахтера" больше 2,5" получил коэффициент 1,76.

Также можно поставить на то, что "Днепр-1" станет автором первого гола в поединке – 5. То, что "горняки" забьют первыми – лишь 1,15.