"Шахтер" думает, что мы здесь все живем на кокаине, – президент "Ингульца"

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк сообщил, что у футболистов его команды накануне финала Кубка Украины будут брать допинг-пробы представители УЕФА.

Руководитель команды из Петрово прокомментировал это событие на своей странице в Facebook.

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А теперь новость, которая только что пришла на электронную почту "Ингульца". 12 мая в село Владимировка на базу "Ингульца" приезжает комиссия УЕФА для того, чтобы взять выборочно у семи футболистов допинг-контроль.

"Вы представляете, УЕФА приезжает в Петрово. Это же насколько нас нужно бояться, что "Шахтер" думает, что мы здесь все живем на кокаине. Но ничего, переживем и это", – написал Поворознюк.

К слову, в финале Кубка Украины "Ингулец" сыграет с "Шахтером". Поединок состоится 15 мая в Запорожье, начало игры запланировано на 21:00.

Недавно Поворознюк заявил, что построит новую арену для "Ингульца", если команда выиграет Кубок Украины. За победу в финале турнира президент пообещал футболистам высокие премии в размере 10 миллионов гривен. Кроме того, Поворознюк сообщил, что даст игрокам премиальные даже если они проиграют "Шахтеру", но достойно.

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